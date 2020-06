El jugador de Sacachispas que dio positivo de coronavirus: "Mi mamá me compartió un mate y me contagié"

"Fui a llevar unas cosas a la casa de mi mamá que me compartió un mate y así me contagió. Mi hermana, que trabaja en salud y además viaja en colectivo, la había visitado el día anterior", confesó el jugador.

Mariano Klaus Mariano Klaus es el quinto caso de coronavirus en el fútbol argentino

"Fui tranquilo, no pensaba que estaba contagiado, pero di positivo. Lo bueno es que soy asintomático. Desde que me vio el médico me pica un poco la garganta, pero creo que es psicológico", manifestó el defensor del equipo de la Primera B en diálogo con diario Olé.

Cabe destacar que el padre del jugador, utilero del equipo de Villa Soldati, está a la espera del resultado del test.

Frente a esto, Klaus ponderó la importancia de respetar la cuarentena para evitar el contagio y la propagación del virus: "Si yo me hubiera quedado en mi casa no estaría viviendo en esta situación".