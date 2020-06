Cuatro puntos de Jujuy vuelven a fase 1 de la cuarentena

Mientras se realiza una investigación epidemiológica para indagar los contactos de los casos de coronavirus, la medida se hará efectiva desde la medianoche de este miércoles y estará vigente durante los siguientes siete días. "Se para toda la actividad pública, la actividad judicial, y todo tipo de actividad habilitada hasta el momento en el área metropolitana", explicó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Solo abastecimiento durante siete días", agregó el mandatario de Jujuy Morales, quien expresó que es el mismo criterio que se utilizó en Fraile Pintado y Calilegua. "Los que hayan tenido contacto, que se vengan de inmediato al hospital de campaña", pidió sobre los positivos de coronavirus.

Además, Gerardo Morales mencionó que hay gente que ya fue hisopada y se espera el resultado de los test PCR para saber si tienen coronavirus.

El resto de la provincia de Jujuy, salvo La Quiaca que ya se encontraba en fase 1, sigue con la cuarentena tal como venía ocurriendo en los últimos días. Morales además confió que "se para el turismo".

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advirtió este martes que "no corresponde" que Jujuy inicie las clases, "mucho menos después de los hechos en La Quiaca -que debió volver a fase 1- junto al comienzo del invierno" y agregó que ese distrito es el único que "no está articulando" el regreso a las aulas en el marco del Consejo Federal de Educación".

"Creemos que es algo que no corresponde, no están dadas las circunstancias y mucho más después de los hechos de las últimas horas en La Quiaca y el inicio del invierno. Hay una carta firmada por los docentes y las familias pidiendo que se revea la medida y esto ya lo he hablado con el gobernador", había dicho Trotta a Télam aún antes de que se conocieran las nuevas restricciones en otros cuatro puntos de la provincia.