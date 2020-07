Escrachan la increíble reacción de Simeone con Griezmann en el duelo entre Barcelona y Atlético

El hombre de la Selección de Francia ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero el entrenador Quique Setién, increíblemente, decidió mandarlo a la cancha justo contra su ex equipo cuando faltaba apenas un minuto para la finalización del encuentro, lo que generó una catarata de críticas y comentarios contra el DT y su llamativa actitud.

Lo cierto es que, para sumar más leña al fuego, el canal español Movistar+ dio a conocer un video que dio que hablar. En el mismo se muestra el momento exacto en el que Griezmann salta a la cancha y la increíble reacción de Diego Simeone, su ex entrenador, quien se muerde el labio y niega con la cabeza, claramente sin entender demasiado la insólita situación.

El delantero de 29 años abandonó el Atlético a mediados del año pasado para pasar al Barcelona a cambio de 120 millones de euros, lo que le valió el repudio de gran parte de los hinchas madrileños.

“A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien", fue la explicación de Setién post partido respecto a su tardía intervención.