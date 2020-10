Marcelo Gallardo habló sobre el regreso del fútbol: "es un torneo coherente dentro de las posibilidades"

El "Muñeco" señaló: "Estoy contento de que el fútbol argentino se ponga en actividad, me parece algo importante. De acuerdo a las dificultades que atravesamos, creo que intentaron hacer un torneo de lo más coherente dentro de las posibilidades. Podemos opinar de diferentes cosas, pero lo importante es que comience".

#River Marcelo Gallardo: "No tengo nada oficial con respecto a jugar en el River Camp. No hay nada positivo ni negativo en cuanto a esa propuesta".

En cuanto a la participación de River, que también disputa la Copa Libertadores, sostuvo: "Las prioridades siempre son las mismas, los desafíos también, tratar de competir y de tener el deseo de ganar".

Luego, agregó: "A mí se me ha criticado por no haber obtenido hasta ahora un torneo local, algunos me dicen que es una cuenta pendiente".

"Hemos tenido que optar, en algunos momentos, por alguna competencia para tratar de definirlas, y le hemos dado prioridad a la Copa Libertadores, claramente", explicó.

Al ser consultado sobre las ventas de jugadores que hicieron en los últimos meses, Gallardo fue muy contundente y respondió: "veo mucho entusiasmo en el mercado de pases, que se pronuncian jugadores nuestros, parecería que estamos en las carteleras, que ofrecemos posibilidades a los clubes con dinero. Buenos y baratos sería. Como si estuviéramos en oferta. Y no estamos en oferta".