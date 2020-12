Hallan el cadáver de una mujer a metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Voceros policiales informaron que una pareja encontró el cuerpo de la mujer y de inmediato se comunicó con el teléfono de emergencias 911, por lo que acudieron efectivos de la comisaría 2° de Tristán Suárez.

Allí constataron que se trataba del cadáver de una mujer de 40 años aproximadamente, de tez blanca, robusta y de cabello oscuro con las puntas desteñidas; estaba semidesnuda y vestía una remera de color azul, una calza negra y zapatillas azules de marca Nike.

Intervino en la causa personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que impartió las primeras directivas. En el lugar trabajaron un médico policial y peritos de la Dirección Casos Especiales de La Plata.

En tanto, la Policía constató que no se había radicado ninguna denuncia por averiguación de paradero en la zona. La causa fue calificada legalmente como “averiguación causales de muerte”, ya que la mujer no había podidos ser identificada al momento y el médico legista no observó a simple vista signos de violencia en el cadáver.

Además se dispuso el rastrillaje en la zona en búsqueda de rastros y de cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de ingreso al descampado, que hubieran podido captar la presencia del algún vehículo relacionado con la muerte de la mujer.