La mujer que denunció a Pavón por abuso sexual: "No bajaré los brazos ante ninguna crítica y amenaza"

"Creo en Dios y en la justicia que todo estará bien...NO ME RENDIRE... voy seguir afrontando hasta terminar con este calvario que tanto me daño la vida...DIOS HARA JUSTICIA Y ME SEGUIRA DANDO ESA FORTALEZA QUE TANTO NECESITO...", escribió en su muro junto a su foto.

Doyle había revelado en una entrevista con el programa Cortá por Lozano que el hermano del jugador de Boca estaba al tanto de lo que le sucedió la noche del 1° de noviembre del 2019 cuando coincidieron en una fiesta.

Según contó, ella asistió a una fiesta de bienvenida organizada por los amigos de Pavón en una cabaña de la localidad cordobesa de La Bolsa en noviembre de 2019. En ese entonces, el delantero se encontraba de vacaciones en su ciudad natal Anisacate, que queda a solo 3 kilómetros de donde ocurrió el incidente.

"Me encontré con una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó", dijo la denunciante y que explicó que concurrió al lugar junto a un amigo que tienen en común con Pavón.

La joven contó que Pavón le ofreció un cigarrillo de marihuana y después de fumar se sintió mareada y se dirigió al baño del lugar para tratar de restablecerse. "Él forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere plata y por eso a una empiezan a difamarla en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama. Yo voy por la detención de Pavón", aclaró.

Y continuó: "Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: 'Se terminó la fiesta, vámonos'. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: 'Esta culiada me rompió el teléfono', como si fuera eso lo importante".

"Pasé un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente", dijo Marisol.

Doyle es defendida por Fernando Burlando, el mismo abogado que representa a Daniela Cortés en la causa por violencia de género contra Sebastián Villa. El caso está en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello de Alta Gracia, Córdoba, que retomará la investigación el 16 de enero, tras la feria judicial.