La triste noticia fue confirmada este sábado en horas del mediodía por el secretario de Seguridad de la provincia de Mendoza, Néstor Majul y el propio club.

chapita suicidio chapa banner

La repentina muerte del Morro García conmovió a todo el ambiente futbolístico, donde además de los mensajes de despedida, se intentó hacer hincapié en la falta de atención que se le presta a la salud mental en el deporte, en los medios y en la sociedad toda.

En este sentido, periodistas e hinchas lamentaron la muerte del futbolista y pidieron que temas como estos dejen de ser tabú, que se hablen y que dejen de banalizarse en las redes sociales.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, había expresado Morro en el 2019.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLigaAFA%2Fstatus%2F1358088993397760000 La familia de la #LigaProfesional de Fútbol abraza al @ClubGodoyCruz, a familiares y seres queridos de Santiago García, por su fallecimiento.

¡Siempre presente, Morro! pic.twitter.com/KcJQ1JNDqJ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 6, 2021

“La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”, publicó Sebastián Domínguez en Twitter.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebadominguez6%2Fstatus%2F1358089045205729280 La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia. — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) February 6, 2021

“No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por “El Morro”, escribieron desde el club uruguayo.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNacional%2Fstatus%2F1358083777684267012 No hay palabras ni consuelo.

Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional.

Todos lloramos por “El Morro” #QEPD pic.twitter.com/rMKflHnwnT — Nacional (@Nacional) February 6, 2021

Desde el club River Plate de Perú, enviaron sus condolencias: “La familia darsenera está de luto, siempre te vamos a recordar así Descansa en paz, Morro”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcariverplateuru%2Fstatus%2F1358085218964488197 La familia darsenera está de luto, siempre te vamos a recordar así

Descansa en paz, Morro pic.twitter.com/7QbaUrTm4q — C. A. River Plate Oficial (@cariverplateuru) February 6, 2021

Otros clubes como Huracán, Vélez, Independiente y Rosario Central también expresaron sus condolencias, al igual que varios futbolistas y ex futbolistas.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCAHuracan%2Fstatus%2F1358088543415975936 #Huracán El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento del futbolista Santiago “El Morro” García.



Acompañamos a sus familiares y personas más cercanas. pic.twitter.com/UM951y9aaR — CA Huracán (@CAHuracan) February 6, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmathiascardacio%2Fstatus%2F1358086372712722432 QEPD MORRO!

Que noticia más triste...



Cuidémonos entre todos un poquito más... pic.twitter.com/VqJTECYlOu — Mathias Cardacio (@mathiascardacio) February 6, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVelez%2Fstatus%2F1358092235607310340 Lamentamos profundamente la muerte de Santiago "Morro" García. Nuestras condolencias a su familia y a todo @ClubGodoyCruz. pic.twitter.com/GtENzIRLlm — Vélez Sarsfield (@Velez) February 6, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIndependiente%2Fstatus%2F1358094596392300544 El Club Atlético Independiente lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago García.



Acompañamos a sus familiares, seres queridos y a @ClubGodoyCruz y @Nacional en este duro momento.



Que en paz descanses, Morro. pic.twitter.com/Mz5UFfqPWg — C. A. Independiente (@Independiente) February 6, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCARCoficial%2Fstatus%2F1358093325757210625 El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento del futbolista Santiago “El Morro” García.



Acompañamos y enviamos fuerzas a sus familiares y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/FKMK3l2jXy — Rosario Central (@CARCoficial) February 6, 2021