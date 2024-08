La reacción de la cuenta de X del perro Dylan tras volverse viral

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, aseguró Fabiola.

Las cuentas de redes sociales destinadas a la mascota de Fernández habían logrado mucha repercusión durante la campaña presidencial del 2019, sumando varios seguidores. Había comenzado en el por entonces Twitter para luego ganar más popular en Instagram.

Embed - DYLAN en Instagram: "Alberto nunca me quiso nombrar asesor y termine en una remera… " View this post on Instagram A post shared by DYLAN (@dylanferdezok)

En este marco, y para sorpresa de muchos, la cuenta de ahora X, @DylanFerdez, reaccionó a las denuncias de Fabiola pero se despegó. Al parecer, eran diferentes community manager.

"Será la CM de Instagram", escribió la cuenta de X, junto a un muy popular meme de Ramón Díaz diciendo y gesticulando que "no", en respuesta de la noticia brindada, en este caso, por el medio El Canciller.

Por supuesto, la reacción de @DylanFerdez, que se mostró particularmente activa este lunes en medio del escándalo, no tardó en volverse viral.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DylanFerdez/status/1823152581679722968&partner=&hide_thread=false Será la CM de instagram https://t.co/fuoChIOOby pic.twitter.com/fHSbJSPt3y — Dylan Fernández (@DylanFerdez) August 13, 2024