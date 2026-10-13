La inquietante película de terror del 2017 que planteó la muerte de un Papa llamado León XIV

El largometraje narra la historia de tres hermanas que ingresan a robar a la vivienda de un senador y descubren a una joven poseída en el sótano. En un tramo de la trama, la televisión del lugar transmite un noticiero donde se lee en pantalla un zócalo informativo que comunica la muerte del papa León XIV a causa de un colapso cardiopulmonar tras una semana de internación. La escena cobró fuerte repercusión dado que la ficción fue filmada cuando Francisco ejercía el pontificado y años antes de que Robert Prevost fuera elegido como Sumo Pontífice.