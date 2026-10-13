La inquietante película de terror del 2017 que planteó la muerte de un Papa llamado León XIV
La producción de 2017 se volvió viral por incluir una escena ficticia que anunciaba el fallecimiento del Santo Padre con el mismo nombre y dolencias similares a las actuales.
En medio de la creciente preocupación internacional por la intervención quirúrgica a la que se sometió el papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma, las redes sociales volvieron viral una insólita coincidencia audiovisual. Se trata de una escena de la película de terror El habitante, una producción mexicana estrenada en 2017, que coincidió con el nombre del actual pontífice al mostrar un noticiero ficticio que informaba sobre su fallecimiento.
El largometraje narra la historia de tres hermanas que ingresan a robar a la vivienda de un senador y descubren a una joven poseída en el sótano. En un tramo de la trama, la televisión del lugar transmite un noticiero donde se lee en pantalla un zócalo informativo que comunica la muerte del papa León XIV a causa de un colapso cardiopulmonar tras una semana de internación. La escena cobró fuerte repercusión dado que la ficción fue filmada cuando Francisco ejercía el pontificado y años antes de que Robert Prevost fuera elegido como Sumo Pontífice.
El porqué de la elección del nombre
Detrás de esta curiosa coincidencia en la ficción se encuentra el cineasta y guionista uruguayo Guillermo Amoedo, director de la cinta, quien escribió el guion en 2015. Al ser consultado sobre cómo concibió la idea de bautizar al pontífice de su historia con ese nombre exacto, el realizador explicó que no se trató de un cálculo azaroso ni de una simple casualidad.
Amoedo reveló que la elección surgió tras un exhaustivo proceso de investigación en el que decidió cruzar distintas profecías religiosas históricas, entre las que se destacan las atribuidas a San Malaquías y a Santa Hildegarda de Bingen. El cineasta combinó esos textos con diversas teorías apócrifas sobre el futuro del Vaticano y con la revisión detallada del historial de los antipapas, obteniendo como resultado directo la denominación de León XIV para el líder de la Iglesia en su ficción.
Impacto en las redes y la salud del Pontífice
La difusión de la escena generó un alud de comentarios en las plataformas digitales, donde miles de usuarios remarcaron además otro curioso detalle de la toma: la presencia de una bandera de Perú en el fondo del estudio televisivo, país donde el actual Santo Padre cumplió más de dos décadas de misión pastoral antes de su elección en el cónclave.
Mientras el fragmento audiovisual continúa acumulando reproducciones en Internet, desde la Santa Sede transmitieron tranquilidad sobre la evolución del pontífice tras su operación de nódulo pulmonar, ratificando que se mantiene la expectativa de iniciar la fase de recuperación que le permita cumplir con su viaje oficial a la Argentina en noviembre.
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