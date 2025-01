Amenazaron de muerte al intendente de Mar del Plata

"Estás advertido, bien muerto vas a estar", siguió la persona y subió la apuesta con un: "Ya sabemos dónde vive tu familia. Hasta las pelotas estás, cuidáte, rata".

La persona -con todo y foto de perfil- no escribió más después de esos mensajes pero fue suficiente para que el jefe comunal recurriera al Ministerio Público Fiscal bonaerense ese mismo día. El delito de amenazas tiene una pena de hasta cuatro años de prisión.

Así como días atrás Montenegro compartió en su perfil de X el momento en que retiraron a un "trapito" de la Bristol, el jefe comunal también mostró videos de otros operativos en La Feliz, y difundió una captura de las amenazas recibidas el domingo pasad, y hasta mostró un video del tal Juan Ancaten hablando a cámara para las stories de su perfil en Instagram, presumiblemente.

"Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no", sentenció el intendente de la municipalidad de la que depende la ciudad de Mar del Plata.

Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no. pic.twitter.com/Ob0aR2Mhpi — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 13, 2025