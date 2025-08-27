Caos y furia en Lomas de Zamora: fotos y videos del repudio a Javier Milei y su hermana Karina
Simpatizantes de La Libertad Avanza se cruzaron con quienes se acercaron a la caravana para expresar su rechazo al Presidente y su hermana Karina Milei.
La caravana de Javier Milei y su hermana Karina en Lomas de Zamora no terminó bien: un gran número de manifestantes se acercaron a repudiar la presencia del Presidente en esa localidad, impidiendo que se realice el trayecto completo que se esperaba. Además, los simpatizantes de La Libertad Avanza cruzaron a los opositores y todo terminó en un verdadero caos que incluyó el escape en moto del diputado José Luis Espert.
El cruce de ambas facciones políticas se da en plena previa de las elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre. La idea de la gestión libertaria era tener una multitudinaria marcha, pero debió ser evacuado tras quedar en el ojo de la tormenta por supuestas coimas que Karina Milei ha cobrado en la compra de medicamentos, en un escándalo que tiene en el centro a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y a la droguería Suizo Argentina.
Videos del repudio a Javier Milei y su equipo
Insólito: Espert huyó en moto tras el violento final de la caravana de Milei en Lomas de Zamora
En medio de esta caótica escena vivida en este miércoles, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, quien abandonó la comitiva y escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El diputado libertario y candidato nacional, conocido por sus declaraciones altisonantes y su lema de “cárcel o bala” contra sus opositores, fue retratado huyendo a toda velocidad en dos ruedas, visiblemente nervioso, mientras Milei era trasladado a otro vehículo para poder salir de la zona. La foto de Espert en motocicleta se convirtió en blanco de burlas y críticas, con usuarios que lo acusaron de “dejar tirado” al mandatario en un momento de tensión.
Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo de vecinos empezó a increpar a la comitiva presidencial con insultos, acusando al Gobierno de corrupción en medio del escándalo por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La situación escaló rápidamente, obligando a interrumpir el recorrido que apenas llevaba unos minutos.
La imagen del candidato libertario huyendo sin casco contrasta con el discurso de dureza que el propio legislador suele sostener en sus apariciones públicas. En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.
La caravana, que había sido presentada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas, terminó convertida en un episodio que expuso vulnerabilidades y dejó una postal difícil de borrar: la de José Luis Espert escapando en moto, en solitario.
