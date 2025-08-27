Caos y furia en Lomas de Zamora: fotos y videos del repudio a Javier Milei y su hermana Karina

lomas3

Videos del repudio a Javier Milei y su equipo

protesta milei

lomas1

lomas2

protesta lomas

Insólito: Espert huyó en moto tras el violento final de la caravana de Milei en Lomas de Zamora

En medio de esta caótica escena vivida en este miércoles, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, quien abandonó la comitiva y escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El diputado libertario y candidato nacional, conocido por sus declaraciones altisonantes y su lema de “cárcel o bala” contra sus opositores, fue retratado huyendo a toda velocidad en dos ruedas, visiblemente nervioso, mientras Milei era trasladado a otro vehículo para poder salir de la zona. La foto de Espert en motocicleta se convirtió en blanco de burlas y críticas, con usuarios que lo acusaron de “dejar tirado” al mandatario en un momento de tensión.

espert en moto

Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo de vecinos empezó a increpar a la comitiva presidencial con insultos, acusando al Gobierno de corrupción en medio del escándalo por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La situación escaló rápidamente, obligando a interrumpir el recorrido que apenas llevaba unos minutos.

La imagen del candidato libertario huyendo sin casco contrasta con el discurso de dureza que el propio legislador suele sostener en sus apariciones públicas. En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.

La caravana, que había sido presentada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas, terminó convertida en un episodio que expuso vulnerabilidades y dejó una postal difícil de borrar: la de José Luis Espert escapando en moto, en solitario.