Denuncian cientos de despidos en la CNEA y los trabajadores se movilizan en todo el país

Asimismo, denunciaron que las desvinculaciones forman parte de un proceso de "desmantelamiento" de la CNEA, que incluye recortes presupuestarios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la paralización de proyectos. "Mientras cientos de familias esperan una definición sobre su futuro laboral, la conducción de la CNEA mantiene cerrados los canales de negociación y no brinda respuestas a los reclamos", señalaron en un comunicado.

Desde ATE CNEA y APCNEAN exigieron la renovación inmediata de todos los contratos, el cese de los despidos y la apertura urgente de una mesa de diálogo para garantizar la continuidad de las capacidades científicas, tecnológicas y productivas de uno de los organismos estratégicos del Estado argentino.