ATE rechazó la suspensión del nuevo IPC y advirtió por la autonomía del Indec

En este contexto, insistieron en que la actualización del IPC con los datos de la ENGHo 2017/18 no es una opción sino una necesidad técnica básica. Sin reflejar los consumos reales de la población, advierten, la medición pierde precisión y la sociedad recibe información que no se ajusta a la realidad.

Por último, reclamaron que se publique de manera inmediata el IPC actualizado tal como estaba previsto; que se garantice la autonomía técnica del organismo; que se avance hacia una nueva ley orgánica que asegure independencia y autarquía; y que se implementen protocolos permanentes que automaticen cambios metodológicos sin necesidad de aval político.

"Sin autonomía no hay credibilidad. Sin credibilidad no hay política pública seria", subrayaron.