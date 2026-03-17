Aumento de nafta y deudas: C5N expuso la cruda realidad económica detrás del "show" en Comodoro Py

image El zócalo de C5N con el aumento de la nafta

Nafta Súper: $1.566 en enero, $1.609 en febrero y $1.789 en marzo .

Nafta Premium: $1.780 en enero, $1.845 en febrero y $1.953 en marzo .

Gasoil: $1.601 en enero, $1.658 en febrero y $1.839 en marzo .

Diésel Euro: $1.809 en enero, $1.861 en febrero y $2.045 en marzo.

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Salarios licuados y la disparada de las deudas familiares

El incremento de costos fijos contrasta fuertemente con los ingresos de los trabajadores. Según los datos aportados por Costantino, en febrero la suba salarial de paritarias rondó apenas el 0,9%, perdiendo contra una inflación general del 2,9% y una inflación de gastos fijos del 3,8%. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía ordenó homologar solo aquellas paritarias que no superen el 2% mensual, utilizando el salario, la recesión y el dólar pisado como "ancla" de desinflación.

Esta licuación de los ingresos empujó a miles de familias y empresas a la morosidad, agravada por tasas de interés que hacen inaccesible refinanciar los pasivos:

image La deuda de las familias en el zócalo de C5N

Familias endeudadas: En enero, la mora total bancaria escaló al 10,6% (impulsada principalmente por los préstamos personales). La situación es aún más dramática en las billeteras virtuales, donde la morosidad promedia el 26% y llega a tocar picos del 63% .

Empresas en rojo: La mora corporativa se triplicó en el último año, pasando del 0,7% al 2,7%. Los sectores más golpeados son el textil (12%), la construcción (11%) y las empresas alimenticias (7%).

El colapso industrial y el drama de los jubilados

La profunda recesión también dejó su marca en la capacidad productiva del país y en el mercado laboral. En enero, la industria textil operó apenas al 23% de su capacidad instalada, y la automotriz al 24%.

El impacto social de esta parálisis económica se refleja en los siguientes indicadores alarmantes: