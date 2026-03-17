Aumento de nafta y deudas: C5N expuso la cruda realidad económica detrás del "show" en Comodoro Py
Mientras la atención se centraba en la declaración de Cristina Kirchner, C5N visibilizó los tarifazos en surtidores y el crecimiento de la morosidad familiar.
Este martes, la agenda tuvo monopolizada por la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py por la causa "Cuadernos". Sin embargo, durante su cobertura en vivo, la señal C5N una vez más contó la realidad.
Los zócalos de C5N durante la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py
Para entender la magnitud de esta crisis paralela que transita la sociedad, la periodista económica Rosalía Costantino (@colocostantino) aportó datos crudos que reflejan la dura situación que atraviesan las empresas y los trabajadores, alejados de los focos de Comodoro Py.
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La escalada en los surtidores: así quedaron los precios
El aumento constante de los combustibles es uno de los factores que más presiona sobre la inflación general y el costo de vida. En lo que va del 2026, los valores en las pizarras no han dado tregua.
Así fue la evolución de los precios por litro durante el primer trimestre del año:
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Nafta Súper: $1.566 en enero, $1.609 en febrero y $1.789 en marzo.
Nafta Premium: $1.780 en enero, $1.845 en febrero y $1.953 en marzo.
Gasoil: $1.601 en enero, $1.658 en febrero y $1.839 en marzo.
Diésel Euro: $1.809 en enero, $1.861 en febrero y $2.045 en marzo.
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Salarios licuados y la disparada de las deudas familiares
El incremento de costos fijos contrasta fuertemente con los ingresos de los trabajadores. Según los datos aportados por Costantino, en febrero la suba salarial de paritarias rondó apenas el 0,9%, perdiendo contra una inflación general del 2,9% y una inflación de gastos fijos del 3,8%. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía ordenó homologar solo aquellas paritarias que no superen el 2% mensual, utilizando el salario, la recesión y el dólar pisado como "ancla" de desinflación.
Esta licuación de los ingresos empujó a miles de familias y empresas a la morosidad, agravada por tasas de interés que hacen inaccesible refinanciar los pasivos:
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Familias endeudadas: En enero, la mora total bancaria escaló al 10,6% (impulsada principalmente por los préstamos personales). La situación es aún más dramática en las billeteras virtuales, donde la morosidad promedia el 26% y llega a tocar picos del 63%.
Empresas en rojo: La mora corporativa se triplicó en el último año, pasando del 0,7% al 2,7%. Los sectores más golpeados son el textil (12%), la construcción (11%) y las empresas alimenticias (7%).
El colapso industrial y el drama de los jubilados
La profunda recesión también dejó su marca en la capacidad productiva del país y en el mercado laboral. En enero, la industria textil operó apenas al 23% de su capacidad instalada, y la automotriz al 24%.
El impacto social de esta parálisis económica se refleja en los siguientes indicadores alarmantes:
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Destrucción de empleo: Se perdieron 288 mil empleos registrados (privados, públicos y de servicio doméstico) entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. En contrapartida, el trabajo en negro y el monotributo crecieron en 600 mil personas en total.
Jubilaciones licuadas: La jubilación mínima de $439.000 quedó totalmente desfasada frente a los $1,8 millones que necesita un adulto mayor para vivir. El sector perdió más de un 10% de poder adquisitivo real frente a noviembre de 2023 y sufre el congelamiento del bono desde hace dos años.
El regreso de las "changas" en la tercera edad: Ante la falta de ingresos que no alcanzan para cubrir lo básico, la cantidad de jubilados que salieron a buscar empleo (principalmente changas informales) creció un alarmante 173% en comparación con noviembre de 2023.
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