Axel Kicillof anticipó que la Fiscalía de Estado bonaerense denunciará a Javier Milei

En diálogo con Arturo Maislín por la señal de noticias C5N, el mandatario bonaerense adelantó que la denuncia ante la Justicia será presentada por la Fiscalía de Estado bonaerense, organismo que tiene por tarea la representación y defensa en juicio de la provincia, tanto en carácter de demandada como demandante.

"Hay una denuncia que va a hacer el fiscal de Estado, no mi abogado personal, sino que es una denuncia porque pone en riesgo la institucionalidad de la provincia, no al gobernador", especificó Kicillof.

De esta manera apuntó a los dichos de Milei, quien en una entrevista televisiva había adelantado que sería el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, el abogado que lo defendería en los estrados judiciales por la criptoestafa con lo la memecoin $LIBRA.

Sobre la denuncia contra el Presidente, el gobernador aseveró que "no vale todo, no vale decir todo; no es cuestión de tirar fuegos artificiales si lo hizo para distraer o globos de ensayo para ver si se prendía".

Qué es el Movimiento Derecho al Futuro

Axel Kicillof también se refirió al Movimiento Derecho al Futuro, plataforma político-electoral lanzada hace dos semanas de cara a las elecciones legislativas de este año, bajándole el tono a las repercusiones que tuvo su presentación.

"Se ha buscado polemizar o chocar, y la realidad es que hay muchísimos intendentes y organizaciones que no están encuadrados en ningún otro espacio y la idea era formar un movimiento de la provincia de Buenos Aires de cara a la situación que tenemos", indicó el gobernador.

En ese sentido, dijo que el objetivo es conformar un frente amplio con distintas expresiones políticas y sociales bonaerenses para oponerse a las políticas de la ultraderecha representadas por Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA).