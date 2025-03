Axel Kicillof convocó a las PASO en la provincia de Buenos Aires para el 13 de julio

Desde el gobierno bonaerense se consignó que la decisión de la administración de La Libertad Avanza "ha generado incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios". Por esto mismo, sostuvo que el Ejecutivo provincial, a fines de "garantizar el buen desarrollo" de las elecciones, propuso "distintos proyectos de ley que proponen la suspensión de las PASO en las categorías provinciales y municipales".

"Estas presentaciones formalizan lo que buena parte de las fuerzas políticas ya habían manifestado: su acuerdo con la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales", definió.

Asimismo, la gestión provincial cuestionó que aunque la decisión de suspender las PASO en Buenos Aires depende de la Legislatura bonaerense, ésta "aún no ha tratado ni resuelto dicha modificación".

"Ante la vigencia de la Ley, que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral", justificó.

A comienzos de marzo, Kicillof expresó su posición al respecto en la apertura de sesiones de la Legislatura Provincial: “Entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad.”

Por último, tras la firma del decreto en el marco de su "obligación legal", el Gobierno provincial cerró su comunicado ratificando su postura de "suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y el establecimiento de las adecuaciones de los plazos electorales y demás disposiciones necesarias para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso".

Qué pasará con la fecha de las elecciones

En los últimos días,y más allá de la falta de definiciones y el cruce de responsabilidades sobre a quién le corresponde avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias —en consonancia con otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires o la elección a nivel nacional— en el gobierno bonaerense admitieron que están preparados para cualquier escenario que se presente.

De hecho, días atrás, se terminó de cerrar lo que será el llamado a licitación para la compra de urnas, la impresión de boletas, traslado de urnas, sistema de carga de votos, lo que implicará un despliegue en las fuerzas de seguridad provincial.

En todas las elecciones, la Provincia se ha ocupado de la diagramación de las mesas de extranjeros. Ahora -si hay un desdoblamiento de fecha- el gobierno de Kicillof tendría que estar a cargo de una logística que implica la distribución de más de 14 millones de electores y más de 40 mil mesas repartidas en los 135 municipios.

Otro tema que se pone sobre la mesa en la discusión sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires es el costo económico que implica. El cálculo que hacen en gobernación es que PASO y Generales tienen un costo aproximado de $100 mil millones de pesos. El argumento del valor de las elecciones y su consecuente ahorro no hace mella. “Aunque no tenemos Presupuesto aprobado, Buenos Aires tiene un presupuesto de $34 billones. $100 mil millones no representa nada”, advierte una voz de diálogo diario con el gobernador.