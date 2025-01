Axel Kicillof denunció que la avanzada de Javier Milei contra la mujeres "tiene efectos reales"

axel kicillof Axel Kicillof

"¿Cómo le vas a explicar a un alumno en una escuela de la Provincia que no tiene que agredir ni insultar al que piense distinto cuando el Presidente de la Nación lo hace todo el tiempo?", se preguntó el gobernador bonaerense luego de que el Presidente prometiera eliminar los programas contra la violencia de género y quitar la figura de femicidio del Código Penal.

“Si se eliminara la figura de femicidio, quedaría el agravante del homicidio por el vínculo, que es lo anterior pero está fuera de época. Milei no tiene ni idea de lo que habla, porque si se eliminara, queda homicidio agravado por el vínculo que requiere que sea marido y mujer, y hoy los vínculos no son necesariamente así. Lo que dice es ignorante y prejuicioso”, aseguró Kicillof.

Y respaldó sus consideraciones con datos duros. "En enero del año pasado hubo 63 homicidios en provincia de Buenos Aires; en lo que va de enero de 2025 hubo 44 homicidios. De esos 44 homicidios, 14 son femicidios. Y de esos 14, ocho fueron entre una pareja, cuatro eran ex parejas y dos en el marco de una relación madre-hijo. Por eso el agravante por el vínculo no sirve”, explicó.

Javier Milei Davos Pedofilia.jpg Javier Milei

Kicillof también dio cuenta del impacto de las políticas económicas que está implementando Milei desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2023. "Esta temporada empezó con una caída en las estadías y en los consumos“, describió el Gobernador, y advirtió que registran "una caída muy fuerte en el consumo entre el 20 y 30 por ciento según el rubro".

En este punto fue muy duro con la decisión del gobierno libertario de descargar todo el peso del ajuste que está aplicando sobre los trabajadores, jubilados y los sectores más postergados de la sociedad. "Cuando vienen estas cosas (las consecuencias del ajuste) dicen que hay una nueva moda. No, no hay una nueva moda, no hay plata en el bolsillo“, aseguró y recordó que "estamos en los peores números de consumo de carne, de la leche, hasta la yerba también cayó. No hay una ‘V’ como pretendía vender el gobierno, ahora dicen que ya estamos en el paraíso y nadie lo ve a eso”.

Kicillof también sumó a la lista de las consecuencias del ajuste y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores el derrumbe en el turismo interno. "Las estadías son más cortas", dijo en base al informe de AUBASA y señaló que se registró unla caída de casi un 10% de los vehículos que recorrieron la Autopista La Plata - Buenos Aires respecto al año pasado en período de vacaciones.