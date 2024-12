Axel Kicillof destrozó a Javier Milei por la quita de medicamentos a los jubilados: "Lo del PAMI es tremendo"

Kicillof habló sobre el impacto que las decisiones del Gobierno tienen sobre las provincias y sentenció: "A nosotros nos creció un 30% la demanda en los hospitales, por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado, y ahora se agrega lo del PAMI. Entonces nos tira los problemas y nos quita los recursos. Es un doble movimiento".

Por otra parte, señaló que “hay una parte de la sociedad, mayoritaria, que está recibiendo un mazazo fortísimo del gobierno de Milei. La Provincia contrasta tratando de sostener la salud y la educación; mientras tanto, fiesta en los mercados, porque la Argentina es el paraíso de la timba, eh”, criticó Kicillof en diálogo con Radio 10. El gobernador dijo que el país tiene niveles alto de rentabilidad, de especulación, de bicicleta financiera. “Entonces cualquiera que viene a especular con activos se gana la tasa más alta del mundo en dólares y eso lo está pagando el contribuyente, con la del jubilado, con la del estudiante, con la del laburante”, marcó.

Luego del anuncio del Gobierno que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, Kicillof apuntó contra la “modalidad de comunicación” del Gobierno, especialmente de Milei y del vocero Manuel Adorni: “Es una gestión propulsada a escándalos. Cada día largan otra barbaridad. Creo que no hay que dejar pasar ninguna. Nos cambian de hoja, de escándalo y hay que salir a responder las barbaridades que dicen”.

“No hay que dejar pasar las mentiras, sino que hay que pinchar el globo y volver a discutir lo importante”, resaltó.

Axel Kicillof: “Milei les robó los recursos a las provincias”

Kicillof también aseguró que el Gobierno “les robó recursos a las provincias”. Dijo sobre su gestión: “Milei no giró recursos del fondo de transporte, del incentivo docente. Son fondos no son discrecionales, están sostenidos en leyes, acuerdos, por lo que son violaciones de leyes. Muchas provincias fuimos a la Corte Suprema que, por supuesto, no nos dio ninguna respuesta. Solo benefició a la Ciudad con el tema de la coparticipación”.

El gobernador indicó que en el distrito bonaerense creció un 30% la demanda en los hospitales “por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado” y sumó: “Ahora se agrega lo del PAMI. Entonces [Milei] nos tira los problemas y nos quita los recursos. Es un doble movimiento”.