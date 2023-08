Axel Kicillof contra el "plan motosierra": "Los problemas no se resuelven rompiendo todo"

"Es más fácil decir 'rompamos todo' y ofrecer soluciones mágicas, pero si te tomas la pócima mágica, no te va a ir mejor. La clase media y los trabajadores necesitan de la universidad, de la escuela y de la salud pública", añadió.

Kicillof afirmó que "hablan a los gritos para expresar el enojo. Pero no sea cosa de que el malestar nos conduzca a un lugar al que no queremos ir" y añadió: "Lo de ampliar derechos no es una frase bonita. Es algo concreto: es si podes o no tener educación o salud. No es algo que se resuelve o un TikTok. Es más complicado. Discutimos qué modelo de país queremos: el que deje afuera a las grandes mayorías o el que las contiene".

Acompañado por el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el intendente local, Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete del distrito, Magdalena Sierra; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Kicillof inauguró el edificio escolar N°173 de su gestión que, con una inversión de 650.781.184 pesos, cuenta con las instalaciones para el funcionamiento de los 13 talleres de diferentes especializaciones que alberga.

En ese marco, el gobernador reconoció que "falta un montón, pero no se resuelve destruyendo" dado que "se destruye en dos minutos, mientras que producir lleva dedicación, comprensión y tiempo".

"Ahora vienen con soluciones mágicas. Hay un problema y dicen que se soluciona rompiendo todo, desfinanciando. Esto no se resuelve con magia, sino con trabajo, con esfuerzo, con solidaridad y pensando en el otro", expresó.

Kicillof planteó que desde 2019, su administración inauguró "una escuela cada 4 días", aclaró que "no está todo resuelto, falta mucho, pero lo vamos a conseguir entre todos".

"Para decidir qué queremos, tenemos que hacer un poco de historia: hace poco tuvimos un gobierno de derecha o neoliberal que cortó la inversión en educación. Decían que había que ajustar los gastos del Estado y bajaron el presupuesto. No hicieron nuevas escuelas y cerraron 37 colegios rurales o del delta porque tenían pocos alumnos", rememoró en alusión a la administración de María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio.

Sostuvo luego que en la provincia, sólo el 5% de las escuelas técnicas son privadas, mientras que existen casi 300 de gestión pública.

"Nos dicen que todo lo va a solucionar el mercado. Podrían hacer miles de escuelas técnicas privadas, pero nadie las hace. ¿Qué pasa ahí? Un empresario busca ganancia. Parece que las escuelas técnicas no son rentables y que es mejor abrir otro tipo de negocios que den rentabilidad. Ese modelo donde todo lo hace el mercado, arroja que sólo hay 20 escuelas técnicas privadas", resaltó el economista.

En ese sentido, aseveró que la discusión no tiene que ver con "Estado o mercado", pero puso de relieve que "la libertad no se agota en la libertad de mercado porque hay algunos que están en desventaja y para que haya libertad tiene que haber también igualdad de oportunidades para desarrollarse".

En ese marco, Kicillof recalcó: "Parece una obviedad, pero estamos discutiendo si tiene que haber o no Estado. Si nos sacan el Estado, no va a haber escuelas primarias, jardines de infantes o salud pública" y apuntó que "se trata de que cada uno se las arregle pisando cabezas, como en la ley de la selva y si no puede pagar la salud, que venda un órgano".

Así, precisó que desde Unión por la Patria "creemos en otro país y entendemos distinto de qué se trata una sociedad: no es competir a ver a quién le va mejor en el curso, en la familia o en el barrio, sino querer que le vaya bien a todos y progresar como comunidad".

Luego, rechazó la propuesta de "dinamitar todo" formulada desde algunos espacios políticos y advirtió que mientras el gobierno busca que Argentina sea un país industrial en el que se agregue valor a los recursos naturales, desde la oposición "añoran volver a un país granero del mundo en el que se enviaba el cuero a Inglaterra para que allá fabriquen los zapatos y nos los vendan caros".