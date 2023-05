Axel Kicillof habló de su candidatura: qué dijo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no le cerró las puertas a una eventual candidatura presidencial en las elecciones de octubre próximo. En diálogo con C5N y consultado acerca de esa posibilidad, el mandatario bonaerense aseguró que forma "parte de un colectivo político, las decisiones no son aventuras personales, las candidaturas no pueden ser un capricho, no son cuestiones individuales. Hay que ver qué estrategia política nos podemos dar para que no vengan estos de la dinamita, el ajuste, el endeudamiento y la fuga, porque eso en la provincia fue destructivo".