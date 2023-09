Axel Kicillof sobre Javier Milei: "Vivió del curro de las privatizaciones, más 'casta' no se consigue"

"Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumábamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa", agregó el gobernador bonaerense.

Axel Kicillof: "más casta que Milei no se consigue"

captura milei con carlson.jpg

"Ese candidato -por Milei- que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? ¡Más casta no se consigue!", aseveró Kicillof.

"¡Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos es choreo y curro, Milei! Eso es afanarse la guita de los que laburan. Vos viviste de eso y cobraste de eso. Ni los jubilados, ni los estudiantes universitarios, ni los laburantes pueden votar a la derecha. No es un ensayo, no es una interna, sino que se deciden los próximos 20 años de Argentina", insistió y pidió "votar con el corazón por la patria".