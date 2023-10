Axel Kicillof: "La boleta completa de UxP garantiza lo que hicimos, pero también lo que falta hacer"

"Lo dijimos la vez pasada, lo volvemos a repetir: hay una boleta, una boleta que es un escudo para defender los derechos, que es un seguro para defender lo que se hizo y que es un impulso para avanzar hacia el futuro", señaló Kicillof.

Y enfatizó: "Es la boleta de UxP, que empieza con Sergio Massa, que sigue en la provincia, en toda la provincia y que sigue en cada uno de los municipios. Es esa boleta completa, la que garantiza lo que hicimos, pero también lo que falta hacer".

Al comienzo Kicillof destacó la presencia de la militancia y aseguró que dentro del estadio había 40 mil personas y afuera se juntaron 20 mil.

"Este no es cualquier acto, es un acto de militancia, un acto de unidad, un acto de alegría y un acto de futuro. Y es el acto donde cargamos las pilas para que Sergio Massa sea presidente este domingo", destacó.

Recordó que el resto de los "candidatos proponen borrar las conquistas de (Juan) Perón, Evita (Perón), de Néstor y Cristina (Kirchner). ¡No van a pasar!".

Agradeció a los candidatos distritales, movimientos sociales, organizaciones, gobernadores presentes, dirigentes, representantes sindicales y a su equipo de Gobierno, pero destacó especialmente "en este Día de la Lealtad, Día de la Militancia, a los miles y miles de compañeros y compañeras militantes que dejaron todo en esta campaña, que pusieron todo, familia, fines de semana, día y noche, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los pueblos, y son los verdaderos protagonistas".

"¿Qué mejor que hacer el cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires que un 17 de octubre, donde conmemoramos un hecho fundacional, un hecho histórico para aquellos que quieren borrar la historia o falsearla?", preguntó, y recordó que "el pueblo salió a defender y a liberar a Perón porque Perón defendió al pueblo".

Destacó que la lealtad es "con nuestra dirigencia, lealtad con nuestros compañeros, pero sobre todo lealtad con el pueblo, con los trabajadores, con los estudiantes, con los docentes, con los humildes, con los necesitados. Lealtad con la doctrina, con las ideas".

"Eso venimos a recordar hoy. Que hay historia, que hay doctrina, y por eso hay futuro, compañeros", subrayó, a días de "una elección decisiva".

Añadió que "el 17 de octubre se trataba de poner las patas en la fuente (de Plaza de Mayo), hoy se trata de meter los votos en las urnas para defender los mismos derechos, la dignidad, una patria justa, libre y soberana".

Kicillof reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, destacó que fueron "30.000 compañeros y compañeras desaparecidos" y subrayó las políticas "de memoria, la verdad y la justicia".

Resaltó que "la provincia de Buenos Aires no se salva sola" y por eso subrayó que "necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron, de esos sectores concentrados que no hay excusa que no usen para aumentar precios, para disminuir el poder de compra de los trabajadores".