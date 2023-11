Axel Kicillof: "La campaña se termina cuando Sergio Massa esté en la Casa Rosada"

Axel Kicillof destacó la importancia de "lo que nuestro pueblo conquistó con la lucha, con el sacrificio, con el sufrimiento, con tantas vidas también empeñadas" y marcó que "cuando hablan de que no hubo 30.000 desaparecidos, no es una cuestión ni algebraica ni matemática. Lo que están diciendo es que las inmensas luchas de un pueblo quieren dejarlas como si no sirvieran para nada".

Durante el acto en el que estuvieron los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; y del jefe comunal electo de la capital provincial, Julio Alak; el gobernador bonaerense exhortó a la militancia: "Vamos por Massa en la Presidencia y Rossi en la vicepresidencia".

"No es momento de festejar, lo dijimos el día que el pueblo de la provincia con Verónica (Magario) nos renovó el compromiso del mandato. La campaña electoral, la gesta que se hizo en esta Provincia, se termina cuando Sergio Massa esté en la Presidencia", agregó.

Además, señaló que "el triunfo por más de 11 puntos fue histórico en la Provincia y fue el esfuerzo del pueblo, de la militancia que es la que construye la historia de nuestro país. Fue uno de los triunfos más importantes que logró el peronismo pero solo tendrá sentido si lo refrendamos el 19 de noviembre con Sergio Massa como Presidente".

"Fue una campaña difícil y lo sigue siendo. Nada sería posible sin el convencimiento y la lucha de ustedes. Nos dieron por muertos, que no podíamos ganar y acá estamos, no tenemos que bajar los brazos. Recuperamos muchos distritos. Uno de ellos la ciudad de La Plata que vuelve a tener un gobierno peronista con Julio Alak, el mejor intendente de su historia", destacó Kicillof.

Y llamó a "seguir levantando las banderas de nuestra historia, pensar en un educación y en una salud pública cada vez de más calidad y a la que todos tengan acceso. No es posible la democracia sin igualdad para todos. Seguiremos con un Estado presente".