Axel Kicillof a la militancia: "¡Viva la Justicia Social, carajo!"

axel kicillof militancia

En el discurso que brindó en un escenario montado en la plaza San Martín de la capital bonaerense, que es la que separa al palacio legislativo de la Casa de Gobierno, el mandatario expresó que "la provincia demostró que la patria es el otro".

"Se eligió por mayoría un Gobierno nacional con otras ideas y nosotros respetamos la voluntad popular porque el peronismo siempre es democrático. Pero no hay un único pensamiento, siempre hay alternativas. En este caso, la alternativa es clara y es el peronismo", planteó el economista.

Sostuvo que desde algunos sectores "fantasean con que el peronismo o kirchnerismo está enterrado, pero hay que recordar que el 44% nos votó" a nivel nacional y resaltó que "por voluntad popular, el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina".

En ese marco, resaltó que en la actualidad "hace falta más que nunca un Estado que defienda la producción y el trabajo, la educación pública, gratuita, universal y obligatoria, la salud para todos y todas" y añadió que para ello se requiere de "recursos".

Así, indicó: "Estamos pidiendo mayor justicia distributiva para la provincia que tiene buena parte de la producción, industria y empleo, pero también buena parte de las necesidades, carencias y las deudas".

"Somos respetuosos. No vamos a ser atropellados. Todavía no se conocen las medidas del Gobierno nacional. Lo que sí puedo decir es que si se busca equilibrio fiscal, eso se construye con gastos de un lado y recursos del otro. A aquellos que pregonan que no hay plata, les digo que en país y la provincia sí que hay plata, el problema es que la tienen pequeños sectores concentrados", subrayó.

Pidió "que el ajuste esta vez no recaiga sobre los sectores populares, carenciados, trabajadores, pequeños productores, sino en otro lado" y resaltó: "A la espera de esas medidas, en la provincia vamos a defender a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento".

Posteriormente, manifestó que es su obligación "defender a la provincia" y dijo sentir alegría por "ver a un pueblo que defiende lo suyo con amor, sin odio, alegremente, unido y organizado".

"La sociedad es un colectivo y el ladrillo que la une es la solidaridad de unos con otros. Por eso, respetuosamente vamos a esperar las resoluciones que tomen, pero tenemos la obligación de representar a la mayoría que se expresó contundentemente en la provincia", concluyó.

En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario destacó que Kicillof "puso de pie a la provincia más grande y más importante de todo el país", e indicó que los eligió el pueblo "para seguir teniendo un Estado presente, con los pibes, los jubilados y los trabajadores adentro".

"Vamos a defender el salario y el trabajo de todos", planteó la titular del Senado provincial y expuso: "Como militante y como peronista, te digo Axel: acá tenés a los hombres y mujeres que no dejaremos nuestras convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, como dijo Néstor Kirchner. Acá tenés compañeros para la resistencia".