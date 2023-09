Axel Kicillof llamó a votar a Sergio Massa y advirtió que "ni Bullrich ni Milei van a resolver un solo problema"

El gobernador sostuvo que Bullrich "propone menos inversión, menos Estado, menos derechos", y contrapuso que desde UxP "proponemos y hacemos lo contrario"; y en cuanto a Milei dijo que busca "dinamitar obras y cortar derechos con una motosierra".

"Nosotros queremos construir un futuro mejor, con más y mejor Estado, con más derechos", dijo el gobernador y candidato a la reelección, y reiteró: "Ni atrás ni a la derecha, sigamos avanzando derecho al futuro. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema, necesitamos a Sergio Massa de Presidente".

La derecha tiene dos candidatos pero un solo proyecto: quitar derechos. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema, necesitamos a @SergioMassa de Presidente. pic.twitter.com/cAFtbeJvnv — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2023

Kicillof señaló que desde que está a cargo del Poder Ejecutivo no creó "ningún impuesto" ni aumentó "las tasas impositivas", y añadió: "Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban y no estaban en las escuelas, los caminos, las ambulancias y las computadoras".

"Ahora los impuestos que pagan los bonaerenses vuelven para garantizar sus derechos. Queremos que en los 135 municipios se pueda acceder a la salud, la educación, la producción y el trabajo", concluyó el gobernador de Buenos Aires.