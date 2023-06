Axel Kicillof quiere reunirse con mujer que lo interrumpió en un acto en Brandsen

Kicillof indicó que "sea un tema municipal, provincial, vamos a tratar de contactarla a ver si hay algo puntual en lo que podamos ayudar porque es mi trabajo".

En la entrevista radial, el gobernador señaló que "fue un momento bastante tenso" y describió que "la señora se me acercó cuando yo estaba hablando, le di la mano y dije de forma respetuosa que esperara un poquito que termine de hablar. Ahí agarra el micrófono y se ve que estaba nerviosa".

"Me hablaba del hospital, que en Brandsen es municipal, pero no sé a qué se refería porque justo se aplicó el protocolo", señaló el mandatario provincia, y ante las repercusiones de sus declaraciones posteriores indicó: "Los medios de le derecha quieren sacar ventaja porque no quise compararlo con lo de Cristina, yo no quise victimizarse, lo que dije es que hay protocolos que tienen que ver con la seguridad", en referencia al atentado que sufrió la vicepresidenta Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

"Son cosas que pasan y no fue de gravedad", señaló y añadió que "todo el tiempo" se le acerca gente. En este sentido indicó: "Yo trabajo así. Voy por la tercera vuelta de recorrer los 135 municipios. Le dije a la señora que la iba a escuchar, pero agarro el micrófono".

"Ahí mismo había muchísima gente y siempre hablamos con la gente en cercanía. Hago entrega de escrituras siempre en el interior y en el conurbano, son actos de mucha cercanía. Yo gobierno de una manera única y exclusiva, cerca de la gente. Desde 2019 dije que iba a gobernar así y así ando. Nuestro trabajo es resolver problemas reales o puntuales", aseveró.

El incidente que sufrió Axel Kicillof en Brandsen

Kicillof había advertido más temprano -en declaraciones a la prensa luego del acto- que si sufre "un atentado" le "puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar" y sostuvo que "hay una parte de la justicia que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan".

El incidente ocurrió cuando una mujer subió al escenario burlando la seguridad del gobernador y, Kicillof le extendió la mano, tras aclararle que no tenía problemas en dialogar.

La mujer, entonces, subió por el sector cercano donde hablaba el gobernador y comenzó a gritar en forma violenta "que aplaudíamos la polenta" y que "el hospital no tenía médicos", intentando tomar por la fuerza el micrófono que usaba el gobernador. En ese contexto, personal de seguridad retiró a la mujer del escenario.

Mujer inerrumpe Kicillof.mp4