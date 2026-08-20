Bolivia: qué dice el parte médico que difundió Nadia Beller
La mujer fue operada por una fractura expuesta y cursa un embarazo inicial. Por el hecho permanece detenido Fernando Cerimedo.
Nadia Beller difundió en sus redes sociales el parte médico con el detalle de las lesiones que sufrió durante el ataque a tiros ocurrido en Bolivia. El documento, emitido por la Clínica de las Américas, describe heridas de arma de fuego, fracturas y una intervención quirúrgica. Además, señala que podría recibir el alta en las próximas horas.
La publicación del parte se conoció mientras continúa en Bolivia la investigación judicial por el ataque, en la que permanece detenido Fernando Cerimedo, imputado como presunto autor intelectual del hecho. Su defensa, encabezada por la abogada Margarita Arce, había planteado públicamente la hipótesis de un supuesto autoatentado.
El parte médico de Nadia Beller: múltiples heridas y un embarazo
El reporte lleva la firma del médico Paul Cardozo Gil, integrante de la Unidad de Terapia Intensiva, e informa que Beller ingresó con “heridas múltiples por proyectil de arma de fuego” pero no especifica cuántos impactos de bala recibió ni precisa si presentaron orificios de entrada y salida.
De acuerdo con el informe, una de las principales lesiones fue una “fractura expuesta conminuta de húmero derecho secundaria a herida por proyectil de arma de fuego”. Debido a esta fractura, Beller debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
Durante la operación, los médicos realizaron la “extracción quirúrgica de dos cuerpos extraños correspondientes a esquirlas de proyectil”.
El parte también menciona heridas localizadas en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo. A esto se suma una lesión supraclavicular izquierda, aunque en ese sector no se encontró evidencia radiográfica de compromiso óseo.
Otro de los datos incluidos en el documento es que Beller cursa un embarazo de aproximadamente entre 4,6 y 5 semanas. Por este motivo, además del seguimiento relacionado con las lesiones provocadas por el ataque, permanece bajo control del área de Ginecología.
Cómo continúa su recuperación
Luego de la cirugía, Beller fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva, donde quedó bajo vigilancia médica para el control del período postoperatorio.
Según el parte, se encontraba “lúcida y sin focalidad neurológica evidente”, con adecuada interacción y tolerancia al tratamiento. También presentó ansiedad relacionada con el episodio traumático y con la internación.
En cuanto al dolor, los médicos indicaron que presentó molestias propias del postoperatorio y recibió medicación analgésica. El informe describe una “evolución favorable y regular control sintomático”.
Si la evolución general continúa siendo positiva y el dolor permanece controlado, los profesionales estiman que Beller podría dejar la clínica en las próximas horas.
“Con respecto a la previsión de alta, dependiendo de la evolución general y el control del dolor, se prevé alta hospitalaria en aproximadamente 24 a 48 horas”, indica el documento difundido por Beller.
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