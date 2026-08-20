Bolivia: qué dice el parte médico que difundió Nadia Beller

Parte médico de Nadia Beller

El parte también menciona heridas localizadas en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo. A esto se suma una lesión supraclavicular izquierda, aunque en ese sector no se encontró evidencia radiográfica de compromiso óseo.

Otro de los datos incluidos en el documento es que Beller cursa un embarazo de aproximadamente entre 4,6 y 5 semanas. Por este motivo, además del seguimiento relacionado con las lesiones provocadas por el ataque, permanece bajo control del área de Ginecología.

Cómo continúa su recuperación

Luego de la cirugía, Beller fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva, donde quedó bajo vigilancia médica para el control del período postoperatorio.

Según el parte, se encontraba “lúcida y sin focalidad neurológica evidente”, con adecuada interacción y tolerancia al tratamiento. También presentó ansiedad relacionada con el episodio traumático y con la internación.

En cuanto al dolor, los médicos indicaron que presentó molestias propias del postoperatorio y recibió medicación analgésica. El informe describe una “evolución favorable y regular control sintomático”.

Si la evolución general continúa siendo positiva y el dolor permanece controlado, los profesionales estiman que Beller podría dejar la clínica en las próximas horas.

“Con respecto a la previsión de alta, dependiendo de la evolución general y el control del dolor, se prevé alta hospitalaria en aproximadamente 24 a 48 horas”, indica el documento difundido por Beller.