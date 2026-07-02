Casación consideró que una causa contra Guillermo Moreno prescribió y ahora decidirá la Corte Suprema
Guillermo Moreno había sido condenado a tres años de prisión por falsear las estadísticas del Indec, fallo que ahora la Corte Suprema deberá revisar.
Con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky a favor y la disidencia de Javier Carbajo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal definió que la causa contra el ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por falsear las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) está prescripta por el paso del tiempo y dejó así sin efecto la condena a tres años de prisión que le había impuesto en primera instancia el tribunal oral que lo juzgó.
El caso deberá ahora ser revisado por la Corte Suprema de Justicia que definirá si la causa estaba efectivamente prescripta, y por lo tanto no corresponde la condena, o por el contrario no corresponde la prescripción en este caso.
Casación emitió su fallo a partir de los recursos presentados por Moreno y la ex directora del Indec, Beatriz Paglieri.
Ahora, los jueces de la Casación mandaron de nuevo el caso al tribunal oral para que dicte un fallo en consecuencia. En rigor la decisión no declara prescripta la acción penal ni absuelve a Moreno y Paglieri, pero le indica al tribunal oral que falle en consecuencia con este criterio.
Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los consideraron autores de los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos.
En rigor, se los condenó por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor durante el último semestre de 2007, cuando Moreno era Secretario de Comercio. Paglieri, como directora, elaboraba el indicador. Las otras dos imputadas del juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, fueron absueltas.
El Código Penal dice que la prescripción se suspende en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los partícipes mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Pero una interpretación minoritaria, a la que adhirió Borinsky, postula que hay que analizar si ese funcionario tenía un rol y poder para entorpecer la causa.
Moreno tiene otras dos condenas dejadas firmes por la Corte, con penas de prisión en suspenso. Fue condenado por peculado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, por utilizar fondos del Estado Nacional para financiar y comprar merchandising (globos, banderas, stickers y gigantografías) con leyendas como “Clarín Miente”, utilizados para campañas y actos políticos entre 2011 y 2013.
Además, fue condenado por amenazas en una asamblea de Papel Prensa a 2 años de prisión en suspenso. Esa asamblea se celebró en agosto de 2010, cuando irrumpió con guantes de boxeo, impidió la votación y amenazó a los accionistas privados.
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