Caso $LIBRA: comunicado del fiscal Eduardo Taiano por la demora en dar pruebas del celular de Mauricio Novelli

Al respecto, recordó que se había citado a declarar como testigo a quien realizó esa difusión, pero que “no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes”, a raíz de las “inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.

Esa medida “fue dejada sin efecto, al conocerse que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad. Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026)”, concluyó.