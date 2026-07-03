El Gobierno eliminó el Ministerio Interior y Diego Santilli asume más responsabilidades

Seguido a ello, pasadas las 17:30, el Presidente le tomó juramento a quien hasta ahora fungía como ministro del Interior. Cabe señalar que estos cambios formalizaron la salida de Manuel Adorni del gabinete de Javier Milei, tras meses de tensiones por denuncias de corrupción.

La llamativa presencia de Adorni en la jura de Santilli como nuevo jefe de Gabinete

En la tarde de este martes, Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras la inevitable renuncia de Manuel Adorni, quien se encuentra siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tras varias inconsistencias en la presentación de su declaración jurada.

La ceremonia tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con una amplia convocatoria: asistieron los ministros del gabinete, referentes de todas las líneas del oficialismo, 13 mandatarios provinciales y el propio Manuel Adorni. En su despedida, el funcionario saliente se fundió en afectuosos abrazos con los integrantes de la gestión Milei, un gesto que contrastó notablemente con la total indiferencia hacia Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario y una de sus detractoras más implacables, a quien evitó saludar.

Lo cierto es que su llamativa presencia fue leída por muchos como un intento de demostrar que reina la paz entre él y el resto de los integrantes del Gobierno, pese al escándalo que dejó en el ojo de la tormenta a la administración libertaria. Sin embargo, hay funcionarios con los que las cosas no terminaron nada bien: uno de los casos es Bullrich, ya mencionada anteriormente, dado que fue la senadora quien puso su granito de arena para exponer aún más la necesidad de que Adorni dé un paso al costado.