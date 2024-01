Nadie resiste un archivo: las duras críticas de Manuel Adorni y Victoria Villarruel a Daniel Scioli

Las primeras que se viralizaron fue una serie de tuits realizados por la deslucida actual Vicepresidenta de la Nación cuando el flamante funcionario estaba disputando la presidencia con Mauricio Macri en 2015. "Scioli no se si me da vergüenza o ganas de que nos tape un tsunami", afirmaba Villarruel en un mensaje del momento en que se estaba realizando el debate presidencial del balotaje, ojalá que el nombramiento no le genero los mismos sentimientos.

En tanto, en el 2016, Villarruel manifestó: "Qué tipo patético Scioli... de la que zafamos".

Otro de los que quedó en off side con la asunción del exembajador en el gabinete nacional, es nada más y nada menos, que el tuitero devenido en funcionario, Manuel Adorni, que el año pasado escribió: "Daniel Scioli es el nuevo Ministro de Desarrollo Productivo. Terminados. Fin".

En línea con su compañero de trabajo es Javier Lanari que en 2023 criticó a Daniel Scioli por reunirse con Mayra Mendoza y lo acusó de "comerse sapos".

Las duras repercusiones de la designación de Daniel Scioli

Uno de los primeros que repudió el nombramiento fue Maximiliano Ferraro que manifestó:"La impunidad avanza. Millones de argentinos ahogados en gritos de hartazgo por décadas de abusos de la 'Casta', depositaron en el fenómeno Milei lo que gran parte de la clase política les había robado, la esperanza. La esperanza en una sociedad abatida, representa un acto de confianza de extremo valor, vulnerar ese contrato configura una estafa".

"La designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, representa una estafa para los argentinos, y una intolerable afrenta para quienes hemos luchado contra la corrupción, el mayor flagelo que destruyó nuestro país, sus instituciones, la economía, la sociedad y la República. Enfrentándonos incansablemente a la impunidad que abrigó a la política, los sindicatos, gremios, corporaciones y narcotrafico, que se llevó vidas de ciudadanos, fiscales, y condenó a que hoy más del 50% de los argentinos sean pobres. Con impunidad la única libertad es la de los corruptos. Que calibren la motosierra, que está talando los ingresos a la clase media y los jubilados, mientras le aseguran el botín a la casta que dejó en ruinas el país", agrega el mensaje que también es firmado por Mariana Zuvic.

Otro que reaccionó fue el director del Banco Provincia de Buenos Aires Sebastián Galmarini: "Estas son grandes noticias para nuestra comunidad! Con fe y esperanza, los oportunistas, ventajeros, especuladores y extorsionadores son los Opositores! Pero para eso los eligieron! Ahhh. No. No se que decir. Fin", afirmó.

"Vas a aportar todas las diferencias que decías como precandidato, o acompañando a Sergio Massa? O antes? Ninguna tiene nada que ver con el programa de gobierno de Javier Milei. Es solo oportunismo individualista, gatopardismo, sin reparar en los efectos políticos y económicos", manifestó ofuscado en otro tuit, dónde citó el agradecimiento realizado por el flamante Secretario de Turismo.