Lo despidieron de su trabajo por no bañarse, hizo juicio y la Justicia le dio la razón a la empresa
Una persona intentó revertir su despido con causa pero el tribunal hizo lugar al planteo de sus antiguos empleadores: su olor dañaba el ambiente laboral.
Una persona intentó revertir su despido disciplinario -es decir, por causas de su comportamiento- pero se encontró con un revés en la Justicia, presumiblemente de España, al notar que su desvinculación se había dado porque no se duchaba.
La noticia surgió en enero de 2026 pero volvió a circular esta semana en redes sociales, donde el abogado español Juan Manuel Lorente rescató la importancia de mantener una buena higiene personal para evitar ser víctima de un despido disciplinario, es decir, de una desvinculación con causa evidente.
El despido disciplinario está contemplado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores de España, y se aplica en los casos de incumplimiento grave y culpable del empleado.
Lorente hizo notar en un video de TikTok que la falta de ducha se convirtió en algo más serio que una circunstancia personal: empezó a provocar malestar en el ambiente laboral.
Según informó el sitio El Español, las quejas del personal de la empresa sobre la falta de higiene del trabajador despedido fueron la clave para la desvinculación justificada.
"Tu empresa te puede despedir por eso. No es broma. Hace no mucho me llegó un cliente con una carta de despido y no me lo podía creer. La leí y directamente era porque el señor no se duchaba", comentó Lorente en su video de TikTok.
El trabajador en cuestión "tenía un aspecto de no ducharse y también un mal olor", según el abogado, quien remarcó que "el ambiente que genera en el centro de trabajo es horroroso".
"La falta de higiene no es un tema personal, es un incumplimiento laboral cuando afecta al entorno de trabajo", explicó, porque "si tu conducta genera molestias, problemas de convivencia, mala imagen frente a clientes o riesgos para la salud, la empresa puede sancionarte e incluso despedirte".
Esta semana se dio por acreditado que el trabajador despedido recurrió a la Justicia pero las leyes laborales de España ampararon a su antiguo empleador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario