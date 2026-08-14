Lo despidieron de su trabajo por no bañarse, hizo juicio y la Justicia le dio la razón a la empresa

"Tu empresa te puede despedir por eso. No es broma. Hace no mucho me llegó un cliente con una carta de despido y no me lo podía creer. La leí y directamente era porque el señor no se duchaba", comentó Lorente en su video de TikTok.

El trabajador en cuestión "tenía un aspecto de no ducharse y también un mal olor", según el abogado, quien remarcó que "el ambiente que genera en el centro de trabajo es horroroso".

"La falta de higiene no es un tema personal, es un incumplimiento laboral cuando afecta al entorno de trabajo", explicó, porque "si tu conducta genera molestias, problemas de convivencia, mala imagen frente a clientes o riesgos para la salud, la empresa puede sancionarte e incluso despedirte".

Esta semana se dio por acreditado que el trabajador despedido recurrió a la Justicia pero las leyes laborales de España ampararon a su antiguo empleador.