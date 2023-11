Concejo deliberante de General Pueyrredón repudió a Diana Mondino por sus dichos sobre Malvinas

Mondino, posible canciller de Javier Milei en caso de triunfar en el balotaje del 19 de noviembre, había dicho en septiembre, en una entrevista con el diario inglés The Telegraph, que “los derechos de los isleños serán respetados”, y agregó: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar”. Como era de esperarse esto generó una gran ola de repudio en toda la sociedad argentina.