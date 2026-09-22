Cuba abandonó el recinto de las Naciones Unidas en Nueva York después de que Trump la llamara "Estado fallido"

"Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de Estados Unidos repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano", sentenció el mandatario.

La intervención de Trump en la ONU resultó explosiva no sólo por sus declaraciones contra Irán, Venezuela y Cuba sino también por ofrecerle a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, una tregua en nombre de Vladimir Putin en la invasión de Rusia sobre ese país de Europa del este.

Trump también llamó la atención al confirmar que habló del tema Malvinas con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, quien asumió en el cargo hace apenas unos meses y asistió por primera vez a la Asamblea General de la ONU.