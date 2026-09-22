Cuba abandonó el recinto de las Naciones Unidas en Nueva York después de que Trump la llamara "Estado fallido"
El presidente de los Estados Unidos se refirió al país caribeño como un "Estado fallido" que "va a caer", y dijo que su agenda incluye "un cambio fundamental".
La delegación de Cuba se retiró este martes del recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en respuesta al discurso inaugural del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el país caribeño es un "Estado fallido".
Además de asegurar que Washington podría "aniquilar" a Irán de considerarlo necesario y de defender sus acciones bélicas en Venezuela demuestran que su país "ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental", el mandatario volvió a referirse al gobierno de Cuba.
"El régimen comunista está bajo enorme presión, la mayor presión que haya sufrido", aseguró Donald Trump en Nueva York, antes de agregar que el de La Habana es "un Estado fallido, fracasado y va a caer".
Con esas palabras en el aire y mientras el mandatario agregaba apreciaciones sobre Cuba y la intervención -potencial o actual- de los Estados Unidos en la región, la delegación de La Habana se retiró airada del recinto.
Más tarde el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en la red social X que Donald Trump es "incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida", por el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra la isla hace décadas.
"Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de Estados Unidos repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano", sentenció el mandatario.
La intervención de Trump en la ONU resultó explosiva no sólo por sus declaraciones contra Irán, Venezuela y Cuba sino también por ofrecerle a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, una tregua en nombre de Vladimir Putin en la invasión de Rusia sobre ese país de Europa del este.
Trump también llamó la atención al confirmar que habló del tema Malvinas con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, quien asumió en el cargo hace apenas unos meses y asistió por primera vez a la Asamblea General de la ONU.
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