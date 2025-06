El abogado de Cristina Kirchner anunció los pasos a seguir: "Activamos mecanismos de revisión internacional"

"Como abogado de Cristina Fernández de Kirchner, denuncio ante al pueblo argentino y la comunidad internacional una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983. Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno. Hoy se ha sellado con una sentencia escrita de antemano un proceso que jamás debió haber existido", remarcó el letrado.

Dalbon calificó el fallo y sostuvo que esta no es una condena" sino que "es una venganza del poder", y amplió: "Es el resultado de un entramado de intereses que no tolera a una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica".

El abogado insistió en que "no hay delito, no hay prueba y no hay justicia", y enumeró: "Lo decimos con toda claridad jurídica: No existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner. No hay prueba directa, ni indirecta. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible".

"La sentencia se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente. Es una construcción artificial que ignora el principio de legalidad y viola de manera flagrante todas las garantías del debido proceso", detalló el letrado, y agregó: "Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla".

El abogado insistió en que "estamos ante una condena incompatible con el Estado de Derecho" y que "hemos asistido a un proceso absolutamente viciado, que vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos", por lo que precisó: "Se ha violado el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; se ha ignorado la presunción de inocencia; y se ha cooptado al Poder Judicial para que actúe como un engranaje más de la maquinaria de disciplinamiento político".

Los pasos a seguir por la defensa de Cristina Kirchner

El abogado Gregorio Dalbon anunció que "la lucha continúa y será global", ya que consideró que "este fallo no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad" y "no tiene legitimidad jurídica ni moral".

"Que quede claro: esta injusticia no nos derrota. Nos obliga a redoblar los esfuerzos", indicó Dalbon, por lo que anunció que desde este mismo momento activarán todos los mecanismos de revisión internacional:

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Corte Penal Internacional.

Y cada foro jurídico multilateral donde aún se defienda el Estado de Derecho.