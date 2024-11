El día que Javier Milei defendió la jubilación de Cristina Kirchner: "Es un derecho adquirido"

Más histriónico que pedagogo, Javier Milei agregó: "Viale, ¿qué dije yo el primero de mazo sobre las jubilaciones de privilegio?", en referencia a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

"Que a partir de ahora eso no va más...", contestó el periodista, a lo que el Presidente retrucó: "Ok, pero la pregunta es... eso yo no lo puedo hacer hacia atrás. Es un derecho adquirido".

Cuando Viale planteó la "bronca" de ver a Cristina Kirchner cobrar unos $ 15.000.000 mensuales en concepto de jubilación como expresidenta de la Nación estando condenada por corrupción en la causa Vialidad.

Entonces Milei señaló: "Yo la bronca la expreso golpeando mi bolsillo. Lo que estaré indignado que le pego un tiro a mi propio bolsillo. No puedo hacer nada, pero sí puedo corregirlo hacia adelante". Pero eso fue en mayo.

milei jubilacion crisitna

El Gobierno le sacó la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner

Este jueves, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, aclaró que la decisión no es una "sanción accesoria a la condena penal" que le impuso la Justicia a Cristina Kirchner, sino una consecuencia por la "indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Además, desde Capital Humano informaron que la baja del beneficio se efectivizará a través de una resolución de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Luego Manuel Adorni aclaró que la remoción de ese beneficio "significa para los argentinos un ahorro de $ 21.827.624,65", porque se suman tanto la jubilación de privilegio de la expresidenta como su pensión por ser viuda de un mandatario. Y otro tanto se aplicará al exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou.

"Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner", anunció el vocero presidencial en conferencia de prensa.

La decisión se ejecutó un día después de que la Cámara de Casación Penal ratificara la sentencia de 6 años de cárcel para Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la causa Vialidad. En el mismo fallo se confirmó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Adorni explicó que el accionar por el que Cristina fue condenada "representa lo contrario al honor, mérito y el buen desempeño". Se espera que Cristina Kirchner apele la sentencia de Casación Penal.