El Gobierno destacó la resolución de la Justicia de Estados Unidos con el caso YPF: "Decisión histórica"

Finalmente, el primer mandatario expresó gratitud hacia sus funcionarios: "El Presidente Javier Milei le agradece especialmente el trabajo mancomunado de la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; del Subprocurador, Juan Stampalija; y del Canciller, Pablo Quirno; y destaca que la República Argentina retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos".

"La estrategia jurídica del Gobierno cuenta, por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, con rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso", cerró el escrito.

COMUNICADO GOBIERNO