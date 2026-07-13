Javier Milei recibió a diputados libertarios para hablar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Tras desistir de la idea de cerrar la entidad rectora del sistema financiero, el Presidente concentra sus esfuerzos en entrenar a sus diputados y senadores.
El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para una "master class" sobre el proyecto con el que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Hubo un tiempo en que Javier Milei fogoneaba la idea de cerrar el Banco Central de manera definitiva, pero hoy en día el mandatario entiende que es posible sacarle hondo provecho si se reduce su función a preservar el valor de la moneda.
Así quedó en evidencia durante las dos horas y media que habló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, al cabo de lo cual contestó las preguntas de algunos diputados de su partido, según reportó el sitio Ámbito.
En la charla el mandatario se refirió a los ejes de su reforma, empezando por la prohibición total de financiar al Tesoro Nacional y de crear Letras Intransferibles.
Además, se busca el fortalecimiento de la gobernanza con mecanismos que blinden a las autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio del Banco Central para evitar salidas forzadas, como la de Martín Redrado en su momento.
Como parte del proyecto del Gobierno para el Banco Central también se buscará la restricción de la distribución de utilidades salvo circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación, y un régimen más duro de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que usen al Central para financiar el déficit fiscal con emisión monetaria.
Es decir, que el Presidente quiere convertir en delito la emisión de dinero, que es el motor de la inflación.
A la salida del encuentro el senador Agustín Monteverde le dijo a Ámbito que el proyecto de Javier Milei busca eliminar "la multiplicidad de misiones que tiene desde la reforma que llevó a cabo del Pont", en referencia a las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central que ocurrieron durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont.
También se refirió a la penalización de la emisión de modeda, un delito que "estaba contemplado en el Código Penal, pero nunca se aplicó".
El diputado Daniel Arabia señaló que el proyecto es "para volver atrás con el desastre de la que hizo en su momento Marcó del Pont, que fue únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se financiara con las reservas de todos los argentinos", pero desde el oficialismo reconocieron que habrá que negociar los términos del texto final.
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