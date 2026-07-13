Javier Milei recibió a diputados libertarios para hablar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Como parte del proyecto del Gobierno para el Banco Central también se buscará la restricción de la distribución de utilidades salvo circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación, y un régimen más duro de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que usen al Central para financiar el déficit fiscal con emisión monetaria.

Es decir, que el Presidente quiere convertir en delito la emisión de dinero, que es el motor de la inflación.

A la salida del encuentro el senador Agustín Monteverde le dijo a Ámbito que el proyecto de Javier Milei busca eliminar "la multiplicidad de misiones que tiene desde la reforma que llevó a cabo del Pont", en referencia a las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central que ocurrieron durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont.

También se refirió a la penalización de la emisión de modeda, un delito que "estaba contemplado en el Código Penal, pero nunca se aplicó".

El diputado Daniel Arabia señaló que el proyecto es "para volver atrás con el desastre de la que hizo en su momento Marcó del Pont, que fue únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se financiara con las reservas de todos los argentinos", pero desde el oficialismo reconocieron que habrá que negociar los términos del texto final.