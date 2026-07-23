Efecto Mundial: el 93% defiende la Causa Malvinas y 2 de cada 3 argentinos creen que a Milei no le importa

Encuesta "El Mundial y Malvinas"

Causa Malvinas y la mirada sobre el Presidente Javier Milei

Más allá de la pelota, el estudio ratificó el consenso irrestricto que genera el reclamo territorial: un 93% catalogó a la Causa Malvinas como "importante" fuera del ámbito deportivo, alcanzando un 76% que la definió categóricamente como "muy importante".

Sin embargo, al ser evaluado el rol institucional, la figura del presidente Javier Milei quedó comprometida en la consideración social: el 66% de los entrevistados opinó que al mandatario no le importa la recuperación de las islas, elevándose la cifra al 54% bajo la premisa de que "no le importa nada".

Encuesta "El Mundial y Malvinas"

El análisis del especialista

Al sintetizar las conclusiones del trabajo, el titular de la consultora, Tito Backman, analizó el impacto simbólico de los datos. "El episodio Malvinas condensa un problema que excede el fútbol. La sociedad reveló un sentimiento potente y transversal (93,3% valora la causa), el Gobierno se ubicó a contramano de ese sentimiento (65,4% desaprobó su postura sobre la bandera) y, como saldo, quedó expuesta una percepción corrosiva: para dos tercios, a Milei las Islas Malvinas no le importan", explicó el sociólogo.

Finalmente, Backman enfatizó la dimensión de este desgaste en la coyuntura actual. "En un contexto donde el Gobierno ya venía golpeado en el terreno económico, este informe agrega una vulnerabilidad de otra naturaleza. No se trata de bolsillo ni de expectativas, sino de identidad y símbolos: el territorio donde las naciones se reconocen a sí mismas".

"Milei podía discutirle a la sociedad el rumbo económico y defender su modelo; en Malvinas, en cambio, no hay modelo que defender, solo un consenso al que se lo ve ajeno. Y cuando un gobierno debilitado también pierde pie en lo simbólico, el desgaste deja de ser solo material para volverse, además, emocional", concluyó el analista político.