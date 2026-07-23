Efecto Mundial: el 93% defiende la Causa Malvinas y 2 de cada 3 argentinos creen que a Milei no le importa
Un reciente informe reveló un contundente rechazo a la postura oficial sobre la prohibición de banderas en la semifinal del Mundial 2026.
El impacto del reciente Mundial 2026 trascendió lo estrictamente deportivo para reactivar una fibra íntima de la identidad nacional, en especial luego de la semifinal contra Inglaterra y el enorme gesto de los jugadores de la Selección Argentina pidiendo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.
Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora CEOP Latam para C5N y minutouno.com, titulado "El Mundial y Malvinas", expuso con números contundentes la centralidad del reclamo soberano y la brecha existente entre la percepción ciudadana y el accionar del Poder Ejecutivo.
En torno al inolvidable cruce de semifinales ante Inglaterra, el 72% de los encuestados afirmó que el enfrentamiento "fue algo más que un partido", ratificando la carga simbólica e histórica que rodea cada duelo ante el conjunto británico.
Rechazo a la restricción del Gobierno y respaldo absoluto al plantel
Uno de los puntos centrales del relevamiento abordó la polémica previa al encuentro, cuando se restringió la portación de insignias relativas al archipiélago con el aval de las autoridades nacionales. Ante la consulta sobre la postura del Ejecutivo al acompañar dicha prohibición, el 65% sostuvo que "el Gobierno debería haber defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas".
En contrapartida, la reacción del equipo dentro del campo tuvo un aval masivo: el 83% se mostró de acuerdo con la actitud de los futbolistas de exhibir la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras el silbatazo final (un 66% se declaró "muy de acuerdo" y un 17% "bastante de acuerdo"), mientras que apenas un 6% manifestó estar "nada de acuerdo".
Causa Malvinas y la mirada sobre el Presidente Javier Milei
Más allá de la pelota, el estudio ratificó el consenso irrestricto que genera el reclamo territorial: un 93% catalogó a la Causa Malvinas como "importante" fuera del ámbito deportivo, alcanzando un 76% que la definió categóricamente como "muy importante".
Sin embargo, al ser evaluado el rol institucional, la figura del presidente Javier Milei quedó comprometida en la consideración social: el 66% de los entrevistados opinó que al mandatario no le importa la recuperación de las islas, elevándose la cifra al 54% bajo la premisa de que "no le importa nada".
El análisis del especialista
Al sintetizar las conclusiones del trabajo, el titular de la consultora, Tito Backman, analizó el impacto simbólico de los datos. "El episodio Malvinas condensa un problema que excede el fútbol. La sociedad reveló un sentimiento potente y transversal (93,3% valora la causa), el Gobierno se ubicó a contramano de ese sentimiento (65,4% desaprobó su postura sobre la bandera) y, como saldo, quedó expuesta una percepción corrosiva: para dos tercios, a Milei las Islas Malvinas no le importan", explicó el sociólogo.
Finalmente, Backman enfatizó la dimensión de este desgaste en la coyuntura actual. "En un contexto donde el Gobierno ya venía golpeado en el terreno económico, este informe agrega una vulnerabilidad de otra naturaleza. No se trata de bolsillo ni de expectativas, sino de identidad y símbolos: el territorio donde las naciones se reconocen a sí mismas".
"Milei podía discutirle a la sociedad el rumbo económico y defender su modelo; en Malvinas, en cambio, no hay modelo que defender, solo un consenso al que se lo ve ajeno. Y cuando un gobierno debilitado también pierde pie en lo simbólico, el desgaste deja de ser solo material para volverse, además, emocional", concluyó el analista político.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario