El PRO le suelta la mano a Manuel Adorni y crece la posibilidad de una moción de censura en el Senado

“Yo pensé que a esta altura el Presidente había tomado la decisión de correrlo del cargo, es algo que estamos pidiendo desde el espacio y otros más, y también desde el país, donde el límite fue después del informe que dio en Diputados donde le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, advirtió el senador misionero y remarcó que “después su declaración jurada. Creo que no da para más”.

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Goerling Lara criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria mañana destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete: “Nuestro bloque pidió que vaya a compadecer ante el Senado a dar el informe de gestión que nunca fue. Recién ayer contestó que va a ir el 2 de julio. El oficialismo no quiere que haya sesión porque sabe que se puede dar la moción de censura o remoción”.

“Nosotros estamos diciendo que Adorni no puede estar más en su cargo, no da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, planteó.

La doble moral de Manuel Adorni y Milei: para los trabajadaores de Aerolíneas Argentinas no hay costo marginal Javier Milei y Manuel Adorni

"No le encuentro la razón de por qué Adorni sigue en el cargo más que una relación personalísima del Presidente y su hermana que lo quieren mantener a toda costa en el cargo porque le está haciendo un daño tremendo al país” insistió y alertó que esta situación “les está impactando en la imagen presidencial y en la gestión porque uno de los pilares fundamentales por el que la gente lo votó a Milei fue la lucha contra la casta, la corrupción, y lo está rompiendo y dilapidando y no está dando señales”.

Al ser consultado sobre la postura de su bloque ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista adelantó: “Espero no tener que llegar a esta instancia constitucional donde el Congreso le tenga que pedir al Presidente que corra un ministro que está altamente sospechado. Si se llega a esa instancia el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción. Es un capricho del Gobierno seguir manteniendo al jefe de Gabinete. Es una grave señal para el país y la economía y esto mete ruido”.

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Y aclaró: “Nosotros vamos a esperar el 2 de julio que vaya a dar el informe de gestión donde es una posibilidad que sea una interpelación y de respuestas. Si no convence sus respuestas, que va a ser difícil, ahí está la posibilidad de pedir la remoción o censura”.

Al respecto, subrayó la diferencia entre la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas opciones que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo.

“La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, explicó y detalló que para avanzar con la remoción en el Senado se requiere la mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros.

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“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, concluyó