El video viral de Leila Gianni: "Me contaron por ahí que en las ferias de Villa Celina hubo Cachuncheo"

Durante su caminata entre los distintos puestos, la dirigente se hizo eco de los reclamos vecinales. Según relató ante la cámara, el fin de semana se desató un grave conflicto en el lugar, al que describió con sus propias palabras como un "cachuncheo" y un "cachengue". El episodio terminó de manera muy violenta, con todos los involucrados a las patadas voladoras, luego de que un grupo de personas intentara llevarse a los feriantes por la fuerza hacia un rumbo desconocido.