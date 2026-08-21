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El video viral de Leila Gianni: "Me contaron por ahí que en las ferias de Villa Celina hubo Cachuncheo"

Política

Un nuevo material de Leila Gianni se hizo tendencia. La exfuncionaria recorrió una feria en La Matanza y relató un violento episodio con los trabajadores.

El video viral de Leila Gianni: Me contaron por ahí que en las ferias de Villa Celina hubo Cachuncheo

El video viral de Leila Gianni: "Me contaron por ahí que en las ferias de Villa Celina hubo Cachuncheo"

La concejal en La Matanza por La Libertad Avanza, Leila Gianni, volvió a ser el centro de atención tras compartir una filmación desde la feria de Villa Celina, en La Matanza. Durante su recorrida, denunció un altercado. El video se viralizó en X con un sinfín de comentarios.

La denuncia de Leila Gianni tras el recorrido en Villa Celina

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Durante su caminata entre los distintos puestos, la dirigente se hizo eco de los reclamos vecinales. Según relató ante la cámara, el fin de semana se desató un grave conflicto en el lugar, al que describió con sus propias palabras como un "cachuncheo" y un "cachengue". El episodio terminó de manera muy violenta, con todos los involucrados a las patadas voladoras, luego de que un grupo de personas intentara llevarse a los feriantes por la fuerza hacia un rumbo desconocido.

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