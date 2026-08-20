Revés para Javier Milei en la "Batalla Cultural 2027": 6 de cada 10 argentinos elige otro modelo de país
El relevamiento destaca que la gran mayoría de los consultados prioriza la recuperación de ingresos, la soberanía nacional y la protección de la industria por sobre la apertura económica.
A pocos años de las definiciones electorales que condensarán el mapa político del país, la consultora CEOP Latam elaboró un informe exclusivo al que tuvo acceso C5N y minutouno.com, titulado "Batalla Cultural 2027", que vuelve a exponer las cifras encontra que sufre el Gobierno de Javier Milei.
El relevamiento analiza las principales dimensiones de la disputa simbólica e ideológica que impulsa Milei, dejando al descubierto una paradoja incómoda para el oficialismo: en la mayoría de los terrenos que la propia gestión eligió para dar debate, la sociedad se posiciona de manera mayoritaria en la vereda de enfrente.
El marco general del estudio marca una fuerte polarización en cuanto al posicionamiento frente a la administración libertaria, donde un 32% se define como oficialista frente a un 52% que se enrola en la oposición. Sin embargo, el dato más contundente surge al evaluar las expectativas económicas y sociales de los ciudadanos de cara al futuro.
Industria local versus libre competencia: el rechazo al modelo de país de Javier Milei
Uno de los datos más categóricos donde la gestión libertaria sufre un fuerte revés se vincula con el modelo productivo. Ante la consulta sobre si el Estado debe fomentar la libre competencia con productos importados o ayudar a desarrollar la industria nacional, el 66% de los encuestados se inclinó firmemente por la protección de la producción local, relegando a un escaso 31% que avala la apertura comercial que promueve la Casa Rosada.
Esta tendencia al resguardo de los intereses nacionales se replica en otras dimensiones clave relevadas por el estudio:
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Modelo de país: El 62% prefiere un próximo gobierno que priorice defender la soberanía y lo argentino, frente al 33% que opta por un esquema enfocado en abrir el país e integrarlo al mundo sin mayores regulaciones.
Recursos estratégicos: Cuando se plantea la posibilidad de que la energía, la tierra o empresas clave pasen a manos extranjeras, el 61% advierte que con esta modalidad "se pierde algo que debería quedar en manos argentinas", superando holgadamente al 36% que prioriza la llegada de inversiones sin importar el origen de las mismas.
La urgencia material por encima de la disputa simbólica
El informe remarca que la denominada "batalla cultural" se libra sobre un trasfondo económico sumamente frágil para el oficialismo. Al preguntar sobre cuál debería ser el principal objetivo de la gestión futura, el 57% exige como prioridad absoluta que se recuperen los ingresos, una demanda transversal que deja muy por detrás temas como reducir la corrupción (11%), mejorar el funcionamiento del Estado (9,4%) o llevar la inflación a cero (9,3%).
A este panorama se suma el malestar por el creciente endeudamiento de los hogares: el 66% responsabiliza directamente al Gobierno por esta situación y el 76% exige la implementación de medidas urgentes para aliviar el bolsillo, configurando un escenario adverso para las aspiraciones electorales del oficialismo de cara al 2027.
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