Modelo de país: El 62% prefiere un próximo gobierno que priorice defender la soberanía y lo argentino, frente al 33% que opta por un esquema enfocado en abrir el país e integrarlo al mundo sin mayores regulaciones.

Recursos estratégicos: Cuando se plantea la posibilidad de que la energía, la tierra o empresas clave pasen a manos extranjeras, el 61% advierte que con esta modalidad "se pierde algo que debería quedar en manos argentinas", superando holgadamente al 36% que prioriza la llegada de inversiones sin importar el origen de las mismas.

Revés para Javier Milei en la "Batalla Cultural 2027": 6 de cada 10 argentinos elige otro modelo de país

La urgencia material por encima de la disputa simbólica

El informe remarca que la denominada "batalla cultural" se libra sobre un trasfondo económico sumamente frágil para el oficialismo. Al preguntar sobre cuál debería ser el principal objetivo de la gestión futura, el 57% exige como prioridad absoluta que se recuperen los ingresos, una demanda transversal que deja muy por detrás temas como reducir la corrupción (11%), mejorar el funcionamiento del Estado (9,4%) o llevar la inflación a cero (9,3%).

A este panorama se suma el malestar por el creciente endeudamiento de los hogares: el 66% responsabiliza directamente al Gobierno por esta situación y el 76% exige la implementación de medidas urgentes para aliviar el bolsillo, configurando un escenario adverso para las aspiraciones electorales del oficialismo de cara al 2027.