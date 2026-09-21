La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones, exposiciones y su participación en la ONU

Por la tarde, a las 16, participará de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Más tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con empresarios integrantes de Americas Society y el Consejo de las Américas. La reunión contará con la participación de Susan Segal y de entre 12 y 15 representantes del sector empresarial. A las 19.30, el mandatario se reunirá con el rabino Simón Jacobson.

Reunión con Netanyahu y regreso a la Argentina

El jueves 24, Milei disertará a las 13 en el Economic Club of New York, donde ofrecerá una exposición de hasta 30 minutos y responderá preguntas formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

A las 17, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora más tarde, participará de un encuentro de líderes de América Latina junto al mandatario israelí.

Finalmente, Javier Milei emprenderá el regreso a la Argentina el jueves a las 21, en un vuelo con una duración estimada de 10 horas y 30 minutos. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para el viernes 25 de septiembre a las 8.30.