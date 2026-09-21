La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones, exposiciones y su participación en la ONU
El mandatario argentino mantendrá un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Nueva York. Durante su estadía, tiene previsto participar de distintas actividades, brindar exposiciones y mantener encuentros con funcionarios, empresarios y referentes internacionales.
Según la agenda oficial, Milei partirá este lunes 21 de septiembre a las 23, con destino a Nueva York, y arribará el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
La agenda del Presidente en Nueva York
El martes 22 de septiembre, participará a las 15 del encuentro "Escudo de las Américas". Luego, a las 17, brindará una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde también recibirá el premio "Ohev Yisrael".
Durante esa jornada, mantendrá reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martin.
El miércoles 23, a las 12, Javier Milei intervendrá en el Debate General de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales compromisos de su visita.
Por la tarde, a las 16, participará de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
Más tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con empresarios integrantes de Americas Society y el Consejo de las Américas. La reunión contará con la participación de Susan Segal y de entre 12 y 15 representantes del sector empresarial. A las 19.30, el mandatario se reunirá con el rabino Simón Jacobson.
Reunión con Netanyahu y regreso a la Argentina
El jueves 24, Milei disertará a las 13 en el Economic Club of New York, donde ofrecerá una exposición de hasta 30 minutos y responderá preguntas formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.
A las 17, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora más tarde, participará de un encuentro de líderes de América Latina junto al mandatario israelí.
Finalmente, Javier Milei emprenderá el regreso a la Argentina el jueves a las 21, en un vuelo con una duración estimada de 10 horas y 30 minutos. El arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para el viernes 25 de septiembre a las 8.30.
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