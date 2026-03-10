En medio de la escalada en Medio Oriente, Javier Milei ratificó su irrestricto alineamiento con Estados Unidos e Israel

Milei 1

Por eso, remarcó: “Desde ya, y casi ni hace falta decirlo, extiendo todo mi apoyo a Estados Unidos e Israel en este conflicto. No tengo prurito alguno en hacerlo”. Y explicó: “Nuestro principio rector a la hora de tomar decisiones políticas: la moral como política de Estado”.

Milei brindó su discurso luego de recibir el Warrior for Truth Award, e insistió en defender la ofensiva militar unilateral con una frase de Trump: “intervenir era sencillamente lo correcto”.

"Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad”, concluyó.