Encuesta Día de la Memoria: qué opinan los argentinos sobre la dictadura y la actualidad de la democracia

image Encuesta Día de la Memoria de Zuban Córdoba

La grieta interpretativa por el voto y la evaluación de la democracia

El estudio de Zuban Córdoba expone que la visión sobre los años setenta varía drásticamente según el posicionamiento político actual de los encuestados. Por ejemplo, entre quienes votaron a Sergio Massa en el último balotaje, el 80,5% caracteriza al período como una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos. Por el contrario, entre los votantes de Javier Milei las opiniones están partidas casi a la mitad: un 41,2% coincide con esa definición de dictadura, mientras que un 41,7% lo caracteriza como una guerra contra el terrorismo.

Sin embargo, el hallazgo más relevante del informe pasa por el análisis de la actualidad. La ciudadanía no abandonó la democracia como principio. El 66,3% de los argentinos sostiene que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno". Solo un 12,1% cree que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un sistema democrático.

Ese respaldo como valor cívico choca de frente con la experiencia cotidiana. La insatisfacción con los resultados del sistema es evidente en los números: el 48,6% de los encuestados considera que el funcionamiento de la democracia en la Argentina actual es "inadecuado", superando ampliamente al 42% que lo evalúa de forma "adecuada".

Como advierte el equipo investigador, la sociedad argentina sigue eligiendo la democracia incluso en medio de la fatiga con sus instituciones, lo cual marca una fuerte resiliencia del sistema, pero deja una advertencia clara para toda la clase política: el crédito simbólico no es infinito.