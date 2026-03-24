Encuesta Día de la Memoria: qué opinan los argentinos sobre la dictadura y la actualidad de la democracia
En el Día de la Memoria, a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, una encuesta nacional analiza el nivel de condena social al régimen.
En el marco del Día de la Memoria, al cumplirse 50 años del quiebre institucional más grave de la historia argentina reciente, la memoria colectiva sobre la última dictadura cívico-militar sigue ocupando un lugar central en la cultura política del país.
Un nuevo estudio nacional realizado por la consultora Zuban Córdoba arrojó una radiografía detallada sobre cómo evalúa la ciudadanía aquel oscuro período y cuál es su relación actual con el sistema democrático.
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La mirada sobre la dictadura y el "Nunca Más"
A pesar de la circulación de discursos revisionistas y negacionistas, la encuesta refleja que una contundente mayoría sigue condenando el accionar militar de aquellos años. De acuerdo a los datos relevados:
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El 68,6% de los encuestados está de acuerdo con que la dictadura entre 1976 y 1983 fue "un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades". Apenas un 18,6% se mostró en desacuerdo con esa dura afirmación.
A la hora de caracterizar el período de manera específica, el 57,1% lo define como "una dictadura cívico-militar que llevó adelante un plan de desaparición de personas y violó sistemáticamente los derechos humanos".
En contrapartida, un 25,2% opta por definirlo como "un proceso de reorganización nacional que enfrentó una guerra contra el terrorismo".
Además, el consenso sobre el "Nunca Más" sigue siendo sólido. Sumando a quienes lo consideran "muy importante" (57,4%) y "algo importante" (16,2%), casi tres cuartas partes de la sociedad argentina cree que es fundamental mantener viva la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura.
La grieta interpretativa por el voto y la evaluación de la democracia
El estudio de Zuban Córdoba expone que la visión sobre los años setenta varía drásticamente según el posicionamiento político actual de los encuestados. Por ejemplo, entre quienes votaron a Sergio Massa en el último balotaje, el 80,5% caracteriza al período como una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos. Por el contrario, entre los votantes de Javier Milei las opiniones están partidas casi a la mitad: un 41,2% coincide con esa definición de dictadura, mientras que un 41,7% lo caracteriza como una guerra contra el terrorismo.
Sin embargo, el hallazgo más relevante del informe pasa por el análisis de la actualidad. La ciudadanía no abandonó la democracia como principio. El 66,3% de los argentinos sostiene que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno". Solo un 12,1% cree que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un sistema democrático.
Ese respaldo como valor cívico choca de frente con la experiencia cotidiana. La insatisfacción con los resultados del sistema es evidente en los números: el 48,6% de los encuestados considera que el funcionamiento de la democracia en la Argentina actual es "inadecuado", superando ampliamente al 42% que lo evalúa de forma "adecuada".
Como advierte el equipo investigador, la sociedad argentina sigue eligiendo la democracia incluso en medio de la fatiga con sus instituciones, lo cual marca una fuerte resiliencia del sistema, pero deja una advertencia clara para toda la clase política: el crédito simbólico no es infinito.
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