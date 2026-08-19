Causa ANDIS: piden citar como testigo a Nadia Beller

El pedido de declaración y las grabaciones

En su presentación, Pagano sostiene que Beller debe declarar sobre los audios y sobre información que, según sus propias manifestaciones públicas, Cerimedo le habría transmitido acerca de esas grabaciones y del esquema investigado.

El escrito destaca una frase pronunciada por la mujer durante una entrevista con Radio Rivadavia: “Eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”.

Según la presentación, Beller Delgado afirmó además que Cerimedo le habría confiado que él y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios que dieron origen a la causa, con el objetivo de exponer hechos de corrupción que involucrarían al Presidente de la Nación y a su hermana.

La diputada considera que esas grabaciones podrían tener un valor probatorio particular porque permitirían cotejar lo que Cerimedo habría dicho en esas conversaciones con la declaración testimonial que ya brindó ante la Justicia.

“El testimonio de la Sra. Beller Delgado y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la Alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, sostiene el escrito.

Y agrega que, si los dichos fueran veraces, podrían permitir “identificar a los autores de la filtración —particulares, sin intervención estatal—, establecer su motivación —exponer hechos de corrupción— y despejar las hipótesis de fabricación o manipulación artificial del material”.

El origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, uno de los puntos centrales de la causa

La presentación recuerda que Cerimedo ya declaró como testigo en septiembre de 2025 y aportó información vinculada con la autenticidad de las grabaciones.

También remarca que la procedencia y veracidad de los audios continúan siendo “el punto más controvertido del expediente”.

En ese sentido, señala que la Cámara Federal ordenó despejar los interrogantes sobre su origen y que el juez dispuso en abril de este año la realización de un peritaje, cuya concreción se encuentra demorada por la negativa del imputado Diego Spagnuolo a aportar una muestra indubitada de voz.

Al mismo tiempo, las defensas vienen planteando la nulidad de la causa sobre la base de la presunta ilicitud en el origen de los registros.

Para Pagano, la eventual incorporación de las grabaciones que dice tener Beller podría ser determinante.

“Si la filtración fue obra de particulares respecto de registros auténticos, los planteos de nulidad fundados en una supuesta ilicitud estatal de origen quedarían definitivamente despejados”, afirma el escrito.

“La amante” y el argumento de Pagano para que declare

Otro de los planteos centrales de la presentación está destinado a responder una eventual objeción sobre la posibilidad de que Beller declare contra Cerimedo.

El escrito dedica un apartado específico a sostener que la condición de “amante” no constituye un impedimento legal para prestar declaración testimonial.

Pagano sostiene que las excepciones previstas por el Código Procesal Penal de la Nación son taxativas y que entre ellas se encuentran el cónyuge y determinados familiares, pero no una persona que haya mantenido una relación sentimental paralela.

“La condición de «amante» —esto es, una relación sentimental paralela, no matrimonial ni convivencial— no está contemplada por la ley entre las personas imposibilitadas o relevadas de declarar”, afirma.

Y concluye: “Su testimonio resulta, por ello, jurídicamente insustituible”.

El ataque a tiros y el temor por la evidencia

La urgencia del pedido está vinculada también con el ataque que sufrió Beller en Bolivia.

Según remarca presentación, el lunes 17 de agosto fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le habrían efectuado al menos tres disparos y le sustrajeron su cartera y su teléfono celular. La mujer permanece internada en terapia intensiva.

Al día siguiente, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. La presentación aclara expresamente que ese dato se incorpora sin formular un juicio sobre su responsabilidad y bajo el principio de presunción de inocencia.

Pagano plantea que el ataque genera además un riesgo concreto para la preservación de la prueba porque, según la propia Beller, los registros podrían encontrarse en el teléfono que le fue robado.

“Existe, pues, un riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital”, advierte el escrito.

La presentación también menciona el delicado estado de salud de la testigo y sostiene que, ante un eventual agravamiento, su declaración debería recibirse bajo las formalidades previstas para los actos definitivos e irreproducibles.

Qué pidió Marcela Pagano al juez

Además de la declaración testimonial, la diputada pidió que Beller Delgado entregue los archivos originales de las grabaciones, sus metadatos y los dispositivos o soportes donde se encuentren, o que autorice una extracción forense.

También solicitó que sobre ese material se realice una copia forense, se calculen valores de integridad —como la función hash SHA-256— y se preserve una estricta cadena de custodia.

El pedido incluye además que las autoridades judiciales bolivianas remitan las evidencias que Beller Delgado haya aportado en la investigación por el ataque, siempre que sean pertinentes para la causa ANDIS.

Finalmente, Pagano pidió que la declaración se realice por videoconferencia, con intervención de las autoridades bolivianas, y que se active el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y los mecanismos de resguardo correspondientes en Bolivia.

El escrito concluye solicitando que Beller Delgado sea citada “con carácter urgente”, que aporte las grabaciones y sus soportes y que se adopten todas las medidas necesarias para preservar una evidencia que, según la presentación, podría aportar nuevos elementos sobre el origen de los audios que pusieron en marcha la causa ANDIS.