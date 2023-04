Gregorio Dalbón, sobre el ataque mediático a Florencia Kirchner: "Cruzó todos los límites"

"Es algo que cruzó todos los límites y no queda más remedio que ponerle límites. Es decir, arman un programa con el objetivo de estigmatizar con una enfermedad a una persona por el solo hecho de ser la hija de la vicepresidenta y para tratar de lastimarla, no solamente a ella, si no a Cristina y a Helenita, la hija de Florencia", señaló el abogado, quien estuvo de invitado en Sobredosis de TV.