El tren volvió a circular entre Bragado y Pehuajó

Las multitudes que se dieron cita para expresar su alegría al ser testigos del viaje de prueba definitiva que la formación "Marcha Blanca" realizó, antes del retorno del servicio, previsto inicialmente para el viernes 5 de agosto.

La gente se agolpó en el andén, saludó la llegada del tren con vítores, agitó banderas celestes y blancas y no ocultó las lágrimas de emoción.

9 de Julio

Los testimonios se reiteraron en todo el recorrido. En 9 de Julio, el intendente Mariano Barroso agradeció al Gobierno Nacional la decisión de volver a poner en funcionamiento el tren y sostuvo que "para nosotros es fundamental el retorno del servicio. El tren ha sido la vida de nuestros pueblos y la base de un desarrollo regional por lo que celebro este acontecimiento".

Carlos Casares

Las escenas se replicaron en Carlos Casares, donde su jefe comunal, Daniel Stadnik, destacó que "el ministro (de Transporte) Alexis Guerrera cumplió con lo que dijo: prometió que el tren iba a volver a Casares y hoy lo tenemos acá, y esto es una enorme alegría para todos nosotros".

Pehuajó

Con la llegada a Pehuajó su pudo ver gente en las calles saludando el paso del tren. Niños con ojos repletos de asombro, familias enteras en los parques circundantes y una multitud pocas veces vista en la estación, según los propios habitantes de la localidad.

Allí, el intendente Pablo Zurro dijo: "No festejo este acontecimiento como intendente, sino como un habitante más, como uno más de este pueblo a 365 kilómetros de Capital, un pueblo en lucha donde se acabaron los ricos y famosos, que necesitaba el retorno del tren".

Servicios

El servicio se prestará los días viernes, a partir del 5 de agosto, saliendo desde Once a las 20,55, para arribar a las 6,41 del día siguiente. La distancia que recorrerá el tren es de 363 kilómetros desde Once y parará en las estaciones Haedo, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó. El servicio es independiente del que se presta entre Once y Bragado los días viernes y lunes, que si para en las estaciones intermedias entre las dos cabeceras.