Hayden Davis lanzó un fideicomiso para intentar despegar a Javier Milei del caso $LIBRA

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei", sin detallar sus roles, buscando así desligar al mandatario libertario de las graves acusaciones. Milei se convirtió en una parte esencial de la criptoestafa ya que sin su tuit publicado en la red social X el 14 de febrero pasado, en el que promocionaba y alentaba abiertamente a comprar el token $LIBRA, la defraudación en la que cayeron miles de inversores en distintas partes del mundo no se podría haber consumado. La disparad en la cotización del token se produjo a partir de ese tuit tras lo cual sus creadores realizaron la maniobra denominada "rug pool" que les permitió hacerse con multimillonarias ganancias y dejar con grandes pérdidas a quienes siguieron el consejo del presidente argentino.