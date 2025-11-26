Hayden Davis lanzó un fideicomiso para intentar despegar a Javier Milei del caso $LIBRA
Hayden Davis, uno de los principales imputados en la criptoestafa libertaria de la que fue parte Javier Milei, creó “The Libra Trust” para resarcir Pymes y desvincular del escándalo al mandatario libertario. La Justicia de los Estados Unidos rechazó congelar los fondos.
En un intento por mitigar el escándalo de la criptoestafa libertaria urdida con el token $LIBRA, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado "The Libra Trust". La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en los tribunales de la ciudad estadounidense de Nueva York y busca, además, desvincular del escándalo al presidente Javier Milei aun cuando fue una parte central de la estafa ya que, sin su participación, no se podría haber consumado la defraudación en la que cayeron miles de inversores alrededor del mundo.
La página web del fideicomiso creado por Davis afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.
El lanzamiento del portal fue una clara estrategia judicial. Se produjo justo antes de que la jueza federal Jennifer L. Rochon evaluara un pedido de la demanda colectiva ("class action") para congelar los fondos de Davis.
El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei", sin detallar sus roles, buscando así desligar al mandatario libertario de las graves acusaciones. Milei se convirtió en una parte esencial de la criptoestafa ya que sin su tuit publicado en la red social X el 14 de febrero pasado, en el que promocionaba y alentaba abiertamente a comprar el token $LIBRA, la defraudación en la que cayeron miles de inversores en distintas partes del mundo no se podría haber consumado. La disparad en la cotización del token se produjo a partir de ese tuit tras lo cual sus creadores realizaron la maniobra denominada "rug pool" que les permitió hacerse con multimillonarias ganancias y dejar con grandes pérdidas a quienes siguieron el consejo del presidente argentino.
Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.
Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una "auténtica fábrica de fraude" en el mercado cripto.
