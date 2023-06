Rodríguez Larreta insiste con incorporar a Schiaretti y JxC está más cerca de romperse

En ese sentido, el alcalde porteño señaló que insistirá en sumar al gobernador de Córdoba, una iniciativa que generó resquemores en el espacio opositor.

Qué dijo Rodríguez Larreta sobre la incorporación de Schiaretti a JxC

"En el caso del gobernador de Córdoba, nunca doy una discusión por cerrada. Hay distintas etapas para sumarse, distintas formas, mecanismos diferentes, pero nunca voy a resignar nunca en mi vocación de sumar, primero para ganarle al kirchnerismo, pero más importante para gobernar la Argentina y hacer los cambios que tenemos que hacer", expresó.

Y añadió: "Podemos discutir cuándo, cómo, pero no es lo más importante: lo importante acá es coincidir con la necesidad de sumar, porque con lo que tenemos no alcanza. Es muy grave lo que tiene la Argentina, no podemos estar discutiendo qué día se suma, hoy, mañana, pasado".

Asimismo, el precandidato fundamentó que busca ampliar la coalición para en un eventual Gobierno tener respaldo legislativo, a diferencia de lo que sucedió en la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada: "No es no sólo ganarle la elección al kirchnerismo por un voto, sino con la diferencia más sólida posible para tener mayor presencia en el Congreso", porque para dar la pelea necesitamos leyes".

"El desafío que se nos viene es enorme y requiere gobernabilidad: eso significa la capacidad, la posibilidad de hacer los cambios que la Argentina necesita", concluyó.